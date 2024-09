El distrito de San José celebra este fin de semana la 'Muestra de Vino y Cultura'

ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El distrito de San José celebra este fin de semana la 'Muestra del Vino y Cultura' con la participación de 24 bodegas. La plaza Mayor del barrio será el epicentro de esta jornada festiva y el espacio de reunión para todos los amantes del vino.

En este espacio, se ubicarán los expositores de las bodegas y tendrán lugar las actividades previstas para animar la jornada. El horario de la feria será el sábado de 12.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas, y el domingo, entre las 12.00 a 16.00 horas.

Esta actividad está organizada por la Junta de Distrito de San José, con la colaboración de la tradicional muestra de vino organizada por la Taberna El Broquel, que hasta este año se celebraba en el barrio de San Pablo y, en esta edición, se desplaza a San José.

Para acompañar la cata de vino, se ha programado una rondalla Jotera, el sábado a las 19.00 horas, en la plaza Mayor, y un pasacalles y música de DJ el domingo, que animará la jornada entre las 13.00 y ls 16.00 horas.

Las bodegas que participarán son: Las Dolores D.O Calatayud, Petret D.O. Somontano, La Tribu de Olva D.O. Calatayud, HGD Ribera del Duero, Almozcara Majara Bierzo, Daroca Bodega, Tío Nicasio Castejón de Valdejasa, Bodegaza Epila, El grillo y la luna de Somontano, Augusta Bilbilis Catalayud, Val de Horna, Moradas de San Martín, Bodegas Laus, 900 Viñas, Bal d'Isabena, Vinos del Viento, Tempore Bajo Aragón, Lagar de Amprius Bajo Aragón, Daroca Ribera del Jiloca, Bodejas Ejeanas, Pedro Volta Matarraña, Marrenon Francia, Gk Signany Georgia y Bovin W Macedonia.