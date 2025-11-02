Dos centros de Educación de Personas Adultas de Teruel ofrecerán los nuevos cursos de acceso directo a ciclos formativos

TERUEL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón va a poner en marcha en este curso escolar 2025-2026, y de forma experimental, dos cursos de formación preparatorios para acceder a ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior.

Ambos cursos se impartirán en dos centros de Educación de Personas Adultas de la provincia de Teruel: el CPEPA Isabel de Segura, en la ciudad de Teruel, y el CPEPA Río Guadalope, situado en Alcañiz.

La principal diferencia de estos cursos respecto a los que ya se impartían en los centros para preparar el acceso a ciclos formativos radica en que la superación de estos cursos piloto dará acceso directo a ciclos formativos sin necesidad de realizar una prueba libre --aunque dependiendo, eso sí, del cupo ofertado para el acceso y la nota obtenida en dicho curso--, mientras que los cursos que se imparten actualmente sólo preparan al alumnado para presentarse a la prueba libre de acceso.

Con la puesta en marcha de estos cursos se pretende motivar al alumnado para continuar su formación accediendo al sistema de FP y, de este modo, aumentar el número de personas que cursan los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en Aragón, enseñanzas que abren cada vez más puertas en el mundo laboral y cuyo perfil está actualmente muy demandado en todo el territorio aragonés.

Además, gracias al pilotaje de estos cursos de forma anticipada a su implantación definitiva, se podrá evaluar la aplicación práctica de estas enseñanzas en los centros y conocer mejor al alumnado potencial, para poder detectar aquellos aspectos que puedan mejorarse de cara a su desarrollo final, logrando adaptarse de la mejor forma posible al contexto y realidad del aula.

Paralelamente, durante el curso 2025-2026, la Dirección General de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte va a elaborar una nueva orden para concretar y desarrollar el Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizajes informales.

En esta nueva orden, que se aprobará durante el presente curso escolar, se regulará, entre otras cuestiones, tanto la organización como el currículo definitivo de estos nuevos cursos para acceder directamente a ciclos formativos.