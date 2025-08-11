Dos heridos en una colisión por alcance lateral en la A-23 a la altura de Longares

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una colisión lateral entre una furgoneta y un camión en la autovía A-23, en el término municipal de Longares (Zaragoza), se ha saldado con dos personas heridas de diversa consideración, ha informado la DPZ este lunes.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso pasadas las 14.00 horas y hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos del parque de bomberos de La Almunia de Doña Godina que han realizado labores de excarcelación del copiloto de la furgoneta.

Ambos heridos eran ocupantes de la furgoneta implicada. Los heridos se han trasladado a centros sanitarios por helicóptero y ambulancia de 061. También ha participado en el operativo la Guardia Civil.