La DPH y la Diócesis de Huesca colaboran para frenar el deterioro de la iglesia de San Miguel de Tramaced

Vista aérea de la iglesia de Tramaced. - DPH

HUESCA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Diócesis de Huesca colaboran para frenar el deterioro de la iglesia de San Miguel de Tramaced (Huesca). Ambas entidades realizan diversas mejoras para conservar este espacio religioso a través del Plan de Patrimonio Eclesiástico de la DPH.

El proyecto para este templo, cerrado al culto por seguridad y cuyas obras ya están en marcha, contempla llevar a cabo el derrumbe de las partes más débiles, como alguna de las cubiertas de pladur, para conseguir una estructura más eficaz y que garantice su duración en el tiempo pese a las inclemencias climáticas.

Otra de las líneas de trabajo del proyecto es reparar las humedades que sufren una parte de la parroquia. Estas, desde hace algunos años, sobre las que ya se trabajó en el año 2024 de forma urgente. Este proyecto está dotado con 19.000 euros aportados al 50% por las dos instituciones, Diputación y Obispado.

Dentro de este convenio, a la iglesia de San Miguel de Tramaced se suman otros siete templos más adscritos a la Diócesis de Huesca en los que se van a llevar a cabo modificaciones financiadas y enmarcadas en el Plan de Patrimonio Eclesiástico de la DPH. En total son 200.000 euros de inversión en el obispado oscense.