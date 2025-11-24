La DPH presenta 8 rutas para redescubrir el Alto Aragón a golpe de pedal y desestacionalizar el turismo

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca ha presentado este lunes 'Tu Reto' un nuevo programa deportivo y turístico que convertirá a toda la provincia en un gran escenario para el cicloturismo amateur.

Se trata de una iniciativa pionera que une deporte, turismo y territorio, y que busca dinamizar la actividad económica en los meses de menor afluencia, reforzar la cohesión territorial y consolidar a Huesca como un destino cicloturista líder en España.

La iniciativa, impulsada desde la marca Tu Provincia Huesca la Magia y organizada por el Club Ciclista Oscense, propone un recorrido formado por 8 rutas cicloturistas oficiales, organizadas y calendarizadas entre febrero y junio y abiertas a cualquier aficionado.

El proyecto plantea rutas progresivas, seguras y adaptadas a ciclistas amateurs, combinando el esfuerzo deportivo con el descubrimiento del territorio.

Como ha destacado el diputado de Turimo de la DPH, Sergio Serra, "este proyecto convierte a toda la provincia de Huesca en un gran escenario cicloturista, une deporte y turismo, y refuerza nuestra imagen como un destino natural, activo y sostenible.

Es una iniciativa que nace desde el territorio, con los clubes, y que impulsa tanto la economía como el orgullo de pertenencia a esta tierra" Las rutas, con 1.000 kilómetros de recorrido en total y casi 14.000 metros de desnivel positivo, recorrerán las comarcas del Alto Aragón.

Las etapas serán: Cinca Medio (95 kilómetros), Monegros (100 kilómetros), Bajo Cinca (125 kilómetros), Somontano (105 kilómetros), La Litera (117 kilómetros), Sobrarbe (108 kilómetros), Jacetania (150 kilómetros) y Ribagorza (135 kilómetros).

Cada una de estas salidas contará con seguro, coche de apoyo, avituallamientos y un sistema de inscripción sencillo, con precios que oscilan entre los 8 euro por etapa y los 50 euro por el pack completo. La organización técnica corre a cargo del Club Ciclista Oscense, con la colaboración de los clubes ciclistas de toda la provincia.

DESESTACIONALIZAR, COHESIONAR Y POSICIONAR

Este programa nace con la vocación de potenciar el ciclismo amateur en un territorio que ya alberga pruebas tan emblemáticas como la Quebrantahuesos o La Magia del Grial, y que destaca por la diversidad y calidad de sus paisajes para la práctica del deporte.

Al mismo tiempo, 'Tu Reto' se ha diseñado como una herramienta de promoción turística, aprovechando el atractivo del ciclismo para mostrar el patrimonio natural, cultural y paisajístico de cada comarca.

La iniciativa también persigue generar actividad económica en hostelería, comercio y restauración en una época del año en la que la afluencia de visitantes es menor, contribuyendo así a la desestacionalización del turismo provincial.

Además, busca reforzar la cohesión territorial, conectando a ciclistas y clubes de toda la provincia. 'Tu Reto' no es un proyecto de competición pero sí que se han preparado incentivos para fomentar que los ciclistas participen en el mayor número de rutas posible.

Para ello, entre los 100 participantes que realicen más etapas se sortearán 20 inscripciones para La Magia del Grial o la Quebrantahuesos. Además, entre el 100 y el 200, se sortearán 10 inscripciones adicionales para estas mismas pruebas.