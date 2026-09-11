La DPZ aprueba el plan de barrios rurales: 49 actuaciones que suman 998.000 euros

Archivo - Sede de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado el plan de barrios rurales 2026, que incluye 49 actuaciones que en total suman 998.000 euros. Con esta línea de ayudas que se convoca cada año, los 25 ayuntamientos de la provincia que cuentan con este tipo de núcleos separados del casco urbano principal pueden financiar obras de mejora en los servicios que prestan a los vecinos y las vecinas de esas poblaciones.

El diputado delegado de Cooperación, Alfredo Zaldívar, ha destacado que la aprobación de este plan "reafirma" el compromiso de la Diputación de Zaragoza con la cohesión territorial y con la prestación de unos servicios públicos de calidad en el conjunto de la provincia, atendiendo a las necesidades de estos barrios y facilitando a los ayuntamientos los recursos necesarios para acometer actuaciones de mejora.

En opinión de Zaldívar, las inversiones contempladas permitirán intervenir en ámbitos esenciales para el bienestar de los vecinos. Desde la Diputación de Zaragoza "seguimos trabajando, en colaboración con los ayuntamientos, para garantizar que las características geográficas de nuestros municipios no supongan una desigualdad en el acceso a los servicios públicos y para contribuir al mantenimiento y la mejora de la calidad de vida en nuestros barrios rurales".

A efectos del plan, se consideran 'barrios rurales' aquellos núcleos separados de la capitalidad del municipio que figuran en la encuesta de infraestructura y equipamiento local y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico y que han sido reconocidos como tales a través de distintos acuerdos de la Diputación de Zaragoza.

Así, los 25 municipios y los 40 barrios rurales que pueden acogerse al plan son Ardisa (Casas de Esper), Bárboles (Oitura), Belmonte de Gracián (Viver de Vicor), Biota (Malpica de Arba), Calatayud (Embid de la Ribera, Torres y Huérmeda), Ejea de los Caballeros (Bardenas, El Bayo, Farasdués, Pinsoro, Rivas, El Sabinar, Santa Anastasia y Valareña), El Frasno (Aluenda, Inogés y Pietas), Fuentes de Ebro (Rodén), La Joyosa (Marlofa), Lucena de Jalón (Berbedel) y Luna (Lacorvilla).

También Monreal de Ariza (Granja de San Pedro), Monterde (Llumes), Morés (Purroy), Murillo de Gállego (Concilio y Morán), Navardún (Gordún), Los Pintanos (Pintano), Sádaba (Alera), Salvatierra de Esca (Lorbés), Santa Eulalia de Gállego (La Sierra de Estronad), Sestrica (Viver de la Sierra), Sigüés (Asso-Veral), Sos del Rey Católico (Campo Real), Tarazona (Cunchillos, Tórtoles y Torres de Montecierzo) y Tauste (Sancho Abarca y Santa Engracia).

Este plan de ayudas va a servir para llevar a cabo actuaciones en materia de conservación y rehabilitación de edificios públicos, en accesos a los núcleos de población, para pavimentación de vías públicas, en mejoras de alcantarillado, en cementerios y servicios funerarios, en las redes de suministro y abastecimiento de agua potable, en la renovación o mejora de alumbrado público o en equipamientos culturales y museos, entre otros.