La DPZ concede más de 734.000 euros en ayudas a 35 entidades que desarrollan proyectos de acción social

Este año se han distribuido 34.000 euros más que en la última convocatoria, lo que ha permitido beneficiar a 14 entidades más. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

Un total de 35 entidades sin ánimo de lucro han recibido ayudas de la Diputación de Zaragoza por valor de 734.130 euros para desarrollar proyectos de acción social en los municipios de la provincia. La resolución ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincial (BOPZ) y con estas subvenciones van a poder cubrir los gastos de 2025.

"El año pasado incrementamos en un 27% el presupuesto de este plan de ayudas y en esta convocatoria hemos sumado otros 34.000 euros. Esto ha permitido que las ayudas hayan llegado a un total de 35 entidades, 14 más que el año pasado", ha subrayado la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol".

Los criterios de concesión han priorizado las iniciativas para favorecer la autonomía de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental de Adisciv, Ambil, Adislaf, Fundación Atención Temprana y Adispaz. Además, se han subvencionado otros proyectos dirigidos a colectivos vulnerables en ámbitos como la discapacidad física, las adicciones, la lucha contra el cáncer o el alzheimer o el autismo.

Entre los temas de los proyectos hay actividades agroambientales para personas con discapacidad intelectual, actividades de apoyo, rehabilitación y fomento de la autonomía de este colectivo, apoyo social y económico a los niños con cáncer de la provincia, programas de atención para personas con discapacidad sensorial, acciones preventivas de adicciones entre jóvenes, formación para familias que viven en el ámbito rural en aspectos con la escuela pública, cursos y apoyo para familiares y cuidadores de personas con alzheimer, entre otros.

DOS LÍNEAS PARA CUBRIR TODA LA PROVINCIA

Las ayudas se distribuyen en dos líneas: la principal va dirigida a intervenciones de información, orientación, apoyo y rehabilitación para favorecer la autonomía de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental así como actuaciones que promuevan la autonomía de estas personas y sus familias en el medio rural. En esta línea se han distribuido 388.000 euros entre cinco entidades: Adisciv (60.000 euros); Ambil (90.000 euros); Adislaf (90.000 euros); Fundación Atención Temprana (88.000 euros) y Adispaz (66.000 euros).

Todas ellas trabajan en municipios: Cinco Cillas, Comunidad de Calatayud, Tarazona, Borja, Alagón así como las comarcas del Campo de Cariñena, el Bajo Aragón-Caspe y la Ribera Baja del Ebro. La otra línea de ayudas está dotada con un total de 346.130 euros y financiará proyectos de 30 entidades diferentes que recibirán cuantías que oscilan entre los casi 6.600 y los 12.000 euros.

Las asociaciones que recibirán ayuda en esta desarrollan sus proyectos en diferentes zonas de la provincia y son: Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza; APASCIDE; ASADICC; Asociación Augusta de Enfermos Mentales; Asociación Celiaca Aragonesa; ADUT; Asociación Magenta, Colectivo LGTB Aragón; Asociación de Mujeres Libres. Manuela Blasco; Asociación Española contra el Cáncer; AFEDAZ; Asociación Impulsa para el Desarrollo y la Formación; Asociación Juvenil. Colectivo LEFRIG; Asociación Parkinson Aragón; Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre.

También, Cerámicas El Cierzo Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social; Coordinadora Aragonesa de Voluntariado; FADEA; FAESA; FAPAE; FAPAR Juan de Lanuza; Fundación Acción Laica; Fundación ADCARA; Fundación Agustín Serrate; Fundación Más Vida; Fundación Ramón Rey Ardid; Fundación San Ezequiel Moreno; Integra Voluntariado Joven; MOVIDA; Unión de Consumidores de Aragón; y Fundación AMASOL.