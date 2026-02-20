La DPZ descubre una placa en honor a la ilustrada Josefa Amar y Borbón

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) descubre una placa en honor a Josefa Amar y Borbón en el cementerio de La Cartuja. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha rendido homenaje a la figura de la pedagoga y escritora ilustrada Josefa Amar y Borbón con el descubrimiento de una placa en su memoria en el cementerio de La Cartuja coincidiendo con el aniversario de su muerte.

El acto, al que ha asistido la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, forma parte del programa con motivo del 600 aniversario de la fundación del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, conocido popularmente como Hospital Provincial.

La diputada ha destacado que Josefa Amar y Borbón "fue una mujer excepcional, sin duda una de las aragonesas más destacadas de nuestra historia, que abogó por fomentar la educación y la formación de la mujer y por tener en cuenta su intelecto y sus capacidades, hasta entonces poco o nada reconocidas".

Además, Lázaro ha reivindicado su faceta feminista, pues contribuyó a cambiar la conciencia imperante en la sociedad del Antiguo Régimen, que canonizaba la inferioridad de la mujer.

"Nuestra Josefa se enfrentó a esos prejuicios ancestrales a través de una serie de ensayos muy avanzados en su tiempo", ha añadido, como 'Memorial Literario, Discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres', de 1786, y 'Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres', en 1790.

A través de esas obras, ha explicado la diputada provincial, "defendió la aptitud de las mujeres para participar en la vida pública y abogó por la educación de la mujer como instrumento para fomentar el progreso de la sociedad".

Filóloga e ilustrada aragonesa, Josefa Amar y Borbón (1749-1833) ingresó en 1782 en la Real Sociedad Económica Aragonesa, siendo la primera mujer en pertenecer a dicha asociación y en 1787 a la Junta de Damas de Madrid.

Fue destacada su aportación a la denominada Hermandad de la Sopa, un colectivo creado ante la carencia de atención que padecían las personas ingresadas en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y que apostaba por una atención benéfica organizada y continuada, con una financiación estable, para dar respuesta a las necesidades de los pacientes y cuya labor resultó trascendental.

Hoy en día, su figura es recordada en el contexto de la historia del hospital, siendo el de Nuestra Señora de Gracia un enclave clave para entender su labor, en la que combinó la Ilustración con la caridad y la acción social.