La DPZ impulsa el foro 'Hacer memoria, hacer feminismo' para reivindicar el papel de las mujeres

El evento tendrá lugar en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza a las 18.00 horas con entradas libre y para todos los públicos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) celebrará el próximo 16 de abril el foro memorialista 'Hacer memoria, hacer feminismo. Conversaciones en torno a la memoria y el feminismo', una iniciativa que busca incorporar la perspectiva de género al relato histórico y profundizar en el papel de las mujeres durante la represión franquista.

El encuentro, presentado este viernes por la diputada delegada de Memoria Democrática, Nerea Marín, tendrá lugar a las 18.00 horas en el antiguo salón de plenos de la institución, con entrada libre y abierto a toda la ciudadanía. El foro se planeta como un espacio de divulgación, reflexión y diálogo que combina distintos formatos culturales para acercar la memoria democrática desde una mirada más amplia y crítica.

Durante la presentación, Marín ha subrayado la necesidad de revisar el relato histórico desde una perspectiva inclusiva. "Sin memoria no hay democracia", ha afirmado, para añadir que "la memoria democrática no puede construirse sin incorporar la mirada de las mujeres, sin hablar en femenino y sin reconocer a quienes fueron silenciadas".

La diputada ha insistido en que la historia ha sido tradicionalmente contada desde una visión patriarcal, lo que ha dejado fuera a muchas mujeres que, pese a haber desempeñado un papel fundamental, no han sido reconocidas. "Fueron ellas quienes sostuvieron la vida, la educación, la resistencia y la dignidad en los momentos más difíciles, pero han quedado invisibilizadas", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que el foro supone "un paso más" hacia una memoria "más compleja, más completa y más justa", al tiempo que permite conectar pasado y presente. "La memoria interpela al presente y nos obliga a preguntarnos qué sociedad somos, qué queremos ser y qué injusticias seguimos arrastrando", ha destacado.

UN PROGRAMA CENTRADO EN TRES VOCES FEMENINAS

El foro contará con un programa estructurado en torno a tres intervenciones principales, protagonizadas por mujeres referentes en el ámbito de la memoria, la cultura y la divulgación.

La primera de ellas será la proyección del documental 'Maestra, la depuración de las maestras republicanas, dirigido por Marta Reig González, una obra que recupera la memoria de las docentes represaliadas durante el franquismo. El documental, además, tiene un carácter personal, ya que se basa en la historia familiar de su autora.

A continuación, se desarrollará una conversación en torno al podcast La caja 198, impulsado por Rosana Sáenz Muñoyerro, que aborda los silencios y las consecuencias humanas de la violencia tras la Guerra Civil. Este proyecto pone el foco en las historias de personas fusiladas y en el impacto que la represión tuvo en las comunidades.

El programa se completará con la intervención de Isabel Serrano Durán, quien presentará su libro Muros de Silencio, centrado en la invisibilización de las mujeres durante el franquismo. A través de su obra, Serrano plantea preguntas que invitan a la reflexión sobre la violencia, el silencio y la memoria, especialmente en relación con las mujeres represaliadas.

REFLEXIÓN CRÍTICA Y CONEXIÓN CON EL PRESENTE

Uno de los objetivos centrales del foro es fomentar el pensamiento crítico y conectar la memoria histórica con los debates actuales. Tal y como ha recordado Marín, no se trata únicamente de recuperar el pasado, sino de "analizar lo que ocurre en la sociedad hoy en día y reflexionar sobre las injusticias que aún persisten".

La diputada ha incidido en que incorporar la perspectiva feminista en la memoria democrática "no es una opción, sino una obligación", especialmente desde las instituciones públicas. En esta línea, el foro pretende generar conciencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y contribuir a una comprensión más profunda del pasado reciente.

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Durante su intervención, Marín ha resaltado el trabajo que está desarrollando la Diputación Provincial de Zaragoza en este ámbito, señalando que es "la única institución que continúa trabajando activamente en memoria democrática". En este sentido, detalló que la delegación cuenta con un presupuesto de 585.000 euros destinado a políticas de memoria.

Entre las actuaciones en marcha, ha puesto de manifiesto la reciente convocatoria de subvenciones para asociaciones memorialistas y entidades sin ánimo de lucro, orientadas a apoyar a familiares de víctimas del franquismo. Asimismo, ha remarcado la inversión de 350.000 euros en la fosa de Ejea de los Caballeros, destinada principalmente a pruebas de ADN y trabajos de identificación.

Además de las exhumaciones, la institución trabaja en proyectos de dignificación, divulgación y educación, entendiendo que la memoria democrática debe construirse también desde el conocimiento y la sensibilización social.

UN ESPACIO ABIERTO A LA CIUDADANÍA

El foro 'Hacer memoria, hacer feminismo' se concibe como un espacio participativo y accesible, dirigido a todo tipo de públicos. Desde la organización se ha lanzado una invitación abierta a la ciudadanía para asistir a este encuentro, que busca no solo informar, sino también generar diálogo y reflexión colectiva.

"La memoria no puede quedarse en los datos, tiene que convertirse en una herramienta para el cambio", ha concluido Marín, recordando la importancia de escuchar las historias de estas mujeres y darles el lugar que les corresponde en la historia.

Con esta iniciativa, la Diputación de Zaragoza refuerza su apuesta por una memoria democrática inclusiva y crítica, que reconozca el papel de las mujeres y contribuya a construir una sociedad más consciente, justa y comprometida con los valores de verdad, justicia, reparación y no repetición.