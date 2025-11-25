La DPZ reafirma su compromiso "inequívoco" con la erradicación de toda violencia contra mujeres y niñas

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza ha reafirmado este 25N su compromiso "inequívoco" con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la institución provincial ha aprobado un manifiesto en el que se incide que la lucha contra la violencia de género es una cuestión "de justicia, de democracia y de derechos humanos".

A las puertas de la de la institución, ha tenido lugar una concentración a la que han asistido el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y la vicepresidenta, Teresa Ladrero.

"La violencia de género es la expresión más extrema de una desigualdad histórica. Es una violación de derechos humanos, un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo", ha lamentado la diputada delegada de Igualdad de la Diputación de Zaragoza, Manuela Berges, quien ha insistido en el compromiso "inquebrantable" de la institución con el avance de políticas públicas "que protejan y reparen a las víctimas, que impidan cualquier forma de retroceso, y que garanticen una respuesta integral, eficaz y especializada.

"Es necesario seguir invirtiendo en prevención, educación, formación, atención especializada, protección institucional y justicia con perspectiva de género", ha añadido la diputada.

Berges ha incidido en que, pese a que "crecen los autoritarios que cuestionan consensos fundamentales sobre los derechos de las mujeres, defender la igualdad y combatir la violencia machista es defender la democracia".

"Nos quieren devolver a un tiempo de silencio y desigualdad atacando directamente al feminismo y a los derechos conquistados. Frente a este retroceso y como institución, debemos de posicionarnos con claridad: no permitiremos que se ponga en juego la igualdad, la libertad ni la seguridad de las mujeres", ha remarcado, apostillando: "Nos encontrarán enfrente, junto a las víctimas y con todas las personas que defienden una sociedad justa, libre y democrática".

DECLARACIÓN APROBADA

En la declaración, que ha sido aprobada por todos los grupos provinciales salvo Vox, subrayan que la lucha contra la violencia de género es una cuestión "de justicia, de democracia y de derechos humanos".

"Creemos que, en pleno siglo XXI, solo una sociedad libre de violencia --también en el ámbito digital-- es una sociedad verdaderamente igualitaria", recoge el texto.

Por ello, atendiendo a las personas más vulnerables y a las nuevas formas de violencia, desde la Diputación de Zaragoza se han adoptado varios acuerdos. Entre ellos, reforzar las líneas de apoyo económico a las corporaciones locales para la puesta en marcha de programas, proyectos y actividades de prevención, o el impulso a programas específicos de prevención de la violencia digital, con especial atención a la población joven.

De igual forma, apuestan por mejorar la capacitación del personal municipal en esta materia, por promover estrategias de sensibilización dirigidas a hombres y jóvenes, fomentando masculinidades igualitarias, la corresponsabilidad doméstica y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral como bases necesarias para prevenir la violencia.

También se ha acordado mantener y fortalecer la coordinación institucional con el resto de entidades públicas; impulsar campañas de concienciación que aborden de forma integral las violencias machistas, especialmente las que se producen en entornos virtuales; y continuar con estudios e investigaciones sobre igualdad en el ámbito local, incorporando análisis específicos de violencia digital, así como de la situación de mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual.