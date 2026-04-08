Decae una moción para autorizar toros en San Jorge, pero Sánchez Quero garantiza que habrá Feria en el Pilar

ZARAGOZA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha rechazado, en la sesión plenaria ordinaria celebrada este miércoles, una propuesta de Vox en la que pedía autorizar la celebración de festejos taurinos en la Plaza de la Misericordia para San Jorge, pese a que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón anuló el concurso para su gestión, pero el presidente de la institución provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ha augurado que sí que habrá toros en la Feria del Pilar, pese a las "zancadillas" por parte de algunos empresarios taurinos, a los que ha responsabilizado de que no haya corridas este mes de abril.

La moción ha decaído al recibir los votos en contra del equipo de gobierno --PSOE, En Común-IU y CHA--. El PP, por su parte, había presentado otra iniciativa, que no se ha llegado a debatir porque no se ha aprobado su urgencia, en la que instaba a tomar medidas para que la Feria del Pilar no corra peligro.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Vox, Carlos Rodrigo, ha destacado el valor social y económico del Coso de la Misericordia zaragozano, así como la incertidumbre existente tras la resolución del Tacpa y la denegación de medidas cautelarísimas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

En este punto, ha pedido que se adopte una "solución razonable dentro de la legalidad", que pasa, a su juicio, por estudiar y autorizar puntualmente el uso de la plaza para San Jorge. Lo han solicitado formalmente el extorero aragonés Raúl Gracia 'El Tato' y otro empresario taurino.

El 'popular' Pablo Blanquet ha afirmado que los aficionados taurinos se preguntan "cómo es posible" que no se celebra la Feria de San Jorge y ha calificado como "demoledor" el informe del Tacpa, que "deja en evidencia" al equipo de gobierno provincial al defender que la licitación "no es correcta", lo que es una "confirmación de que las cosas no se han hecho bien".

Tras confiar en que no tenga nada que ver la posición "antitaurina" de En Común-IU o menos favorable a los toros de CHA para que no haya Feria de San Jorge, ha urgido a tomar medidas para que negocios, ganaderías o toreros no vean su capacidad económica "mermada" por la "falta de gestión" de la DPZ.

"LA CULPA", DE LOS EMPRESARIOS

El presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, ha sido muy duro tanto con Vox, que ha asegurado que su "ignorancia es muy grande", como con el PP, a los que ha acusado de "insolidarios" por atacar a la DPZ cuando quienes tienen "la culpa" de esta situación son los empresarios que han presentado los recursos para paralizar la licitación.

En el turno de los grupos políticos, el portavoz socialista, Francisco Compés, ha insistido en que el equipo de gobierno va a hacer "todo lo que esté en su mano" para que haya toros "y los habrá en el Pilar" y en que si los festejos están en peligro es porque hay empresarios taurinos que "han querido cargarse el pliego", consensuado con aficionados, críticos y personas del sector, por negarse a pagar las cantidades económicas previstas como canon.

Desde En Común-IU, Nerea Marín ha ironizado acerca de los "patriotas" que traen propuestas sobre toros en lugar de sobre los efectos de la guerra de Irán en los ciudadanos y ha dejado claro que en su formación son "antitaurinos" y su deseo es "avanzar hacia la abolición de la tauromaquia" y hacia una sociedad "más ética y más empática".

José Manuel Latorre, de CHA, ha asegurado que Vox se ha llevado un "rejonazo" con esta moción, negando que este asunto tenga "especial alcance" para los zaragozanos o que la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, quede "huérfana de sentido si no hay toros". "Hace aguas por todos lados", ha resumido la iniciativa.