La DPZ rechaza colaborar con el Gobierno de Aragón en vivienda y colegios rurales porque no es su competencia

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de PSOE y CHA, sendas mociones del PP para negociar un convenio con el Gobierno de Aragón para que la institución provincial financie inversiones en centros educativos y para que apruebe un plan de vivienda. El equipo de gobierno ha argumentado que estas son competencias autonómicas, por lo que han asegurado que no van a pagar "la fiesta de los demás", y que, en todo caso, ya se atienden estas necesidades en los municipios a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), aprobado este mismo martes.

Por un lado, la moción del Grupo Popular proponía la creación de un plan de vivienda para los próximos cuatro años que prevea ayudas a los municipios del a provincia para la adquisición de terrenos y viviendas públicas con una dotación económica de 16 millones de euros.

En defensa de la iniciativa, el popular Pablo Blanquet ha indicado que 47.000 jóvenes zaragozanos no pueden emanciparse y que la provincia es una de las que tiene un mayor déficit de viviendas. Así, ha cifras en 2.765 las viviendas que serían necesarias, algo más acuciante en los pueblos, donde hay menos promociones.

A ello ha sumado la "inseguridad" generada por una ocupación de viviendas "alentada por los partidos de la izquierda" o que la provincia de Zaragoza tenga uno de los alquileres más caros con 9,6 euros por metro cuadrado, un 52% más en los últimos dos años.

En este punto, ha señalado que el Gobierno autonómico ha preparado un "ambicioso" plan de construcción y rehabilitación en las ciudades y en el territorio, con más de 300 millones de euros para poner en marcha 900 nuevas viviendas, una medida "histórica" que es fundamental que cuente con otras administraciones para que tenga mayor impacto.

Así, Blanquet ha afirmado que las diputaciones de Teruel y Huesca ya se han adelantado "una vez más". La DPT, con ayudas complementarias, y la DPH, con un plan de vivienda con 8 millones de euros para adquirir suelo.

COMPETENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

El portavoz provincial socialista, Francisco Compés, ha comenzado diciendo que el incremento del precio de la vivienda es una consecuencia de la liberalización del suelo, impulsada durante el Gobierno de José María Aznar, que duplicó estos precios entre 1996 y 2002.

En todo caso, ha recalcado que la DPZ ya colabora con municipios de la provincia para construir vivienda o rehabilitar inmuebles antiguos ya que estas actuaciones están incluidas en el PLUS, para lo que han llegado peticiones por más de un millón de euros este año. Por tanto, ha rechazado "pagar la fiesta de los demás".

En representación de VOX, Carlos Rodrigo se ha mostrado de acuerdo con que haya un plan de vivienda, pero no con que lo haga la DPZ, porque no es su competencia y se vería obligada a recortar fondos de servicios básicos importantes, por lo que se ha abstenido.

Desde CHA, José Antonio Latorre ha considerado que el Ejecutivo autonómico está "tropezando con la realidad" porque "construir viviendas es lento y, sobre todo, es muy caro". De ahí que estén pidiendo dinero a otras instituciones.

No obstante, ha defendido que no se destine "ni un solo euro para pagar la fiesta de Azcón y Nolasco", mientras se dedican a "colocar amiguetes" y aumentar el gasto en asesores en miles de euros.

INVERSIONES EN COLEGIOS

Por otro lado, el PP ha presentado otra iniciativa en la que instaba a la DPZ a negociar un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón y habilitar los créditos necesarios para duplicar la inversión autonómica prevista en los colegios rurales de la provincia, tal y como se hace en Huesca y Teruel.

En defensa de la moción, la portavoz popular, María Carmen Lázaro, ha señalado que la DPH ha destinado 300.000 euros y la DPT, 500.000, y van a aumentar hasta el millón anual la inversión en los colegios rurales. Por ello, ha pedido a la DPZ que habilite estos créditos para que el Ejecutivo autonómico, que es quien tiene la competencia, realice las inversiones.

Lázaro ha preguntado si no es "algo importante" para invertir cuando se dedica más de un millón de euros a cooperación y casi 500.000, a memoria democrática.

El presidente provincial, Juan Antonio Sánchez Quero, ha criticado que el PP plantee "financiar al Gobierno de Azcón" y ha acusado a su portavoz de defender más a este que a la institución a la que representa.

Además, al igual que las inversiones en vivienda, ha remarcado que todo está incluido en el PLUS, donde se han dedicado más de 700.000 euros a estas actuaciones, cuando el Gobierno autonómico ha ofrecido firmar un convenio con 200.000 euros, una cifra que también es menor a la suscrita con las diputaciones de Huesca y Teruel.

LOS COLEGIOS ESTÁN INCLUIDOS EN EL PLUS

El portavoz socialista, Francisco Compés, ha subrayado que, durante décadas, la DPZ ha convocado planes para el mantenimiento de los colegios rurales y "el Gobierno de Aragón ni estaba ni se le esperaba", hasta que, en 2017, se incluyó en el PLUS, con la finalidad de que los ayuntamientos decidieran lo que era más necesario en sus municipios.

"El Gobierno de Aragón quiere hacer su fiesta y que la paguemos los demás", ha criticado, a la vez que ha instado a que cada institución ejerza sus competencias. "Preocúpese de no recortar 300 profesores en primaria", ha concluido Compés, en referencia a las protestas de los sindicatos contra el Departamento de Educación.

Desde VOX, el diputado Carlos Rodrigo también ha reprochado a los populares que pidan dinero para una competencia impropia cuando no hay "suficiente dinero" para hacer frente a todas las necesidades. No obstante, aunque "no es el camino a seguir", esta moción sí que la ha votado a favor.

El representante de CHA, José Manuel Latorre, ha acusado a Azcón de utilizar al grupo provincial popular de traer a los plenos asuntos que son de competencia autonómica para que sean sufragados por la DPZ y ha recordado que los centros educativos se llevan un 3% de los fondos del PLUS.

La portavoz del PP ha cerrado el debate lamentando las "excusas" esgrimidas por los grupos que sustentan el Gobierno, en lugar de hacer una defensa de la escuela rural como en las diputaciones oscense y turolense, incluso cuando estaban gobernadas por el PSOE.