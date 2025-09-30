La DPZ reparte un millón de euros entre 220 ayuntamientos para organizar actividades de igualdad de género

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por un total de un millón de euros, que han llegado este año a un total de 220 ayuntamientos de la provincia, dentro del Plan de Igualdad para Todos y Todas, con el que los municipios pueden financiar actividades dirigidas a promover la igualdad de la mujer, la prevención de violencia de género o la garantía de derechos para personas trans y LGTBI.

Se permiten 21 acciones diferentes que abarcan desde fotografía, vídeo o cine, hasta publicaciones, cómics o serigrafías, pasando por talleres de expresión corporal, conciertos, talleres de mediación, actividades deportivas, elaboración de planes de igualdad, establecimiento de puntos violeta no financiados por otros planes o elaboración de protocolos de actuación frente al acoso sexual o pro razón de género, entre otras, ha informado la institución provincial.

La diputada delegada de Igualdad de la DPZ, Manuela Berges, ha explicado que ya en 2024 se triplicó el presupuesto de este plan y este año 2025 se mantiene ese millón de euros.

"Este incremento fue ya un revulsivo muy importante para los ayuntamientos y para la Diputación de Zaragoza es una obligación colaborar con los ayuntamientos pequeños con limitaciones económicas y de personal que, gracias a estas ayudas, podrán realizar todo tipo de actividades a favor de la igualdad, una materia prioritaria", ha apuntado Berges.

"Es fundamental que llegue a todos los municipios y sobre todo a todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia, que tengan nuestro respaldo para luchar por la igualdad real entre mujeres y hombres", ha remarcado la diputada de Igualdad.

HASTA 15.000 EUROS POR MUNICIPIO

Cada ayuntamiento ha podido recibir hasta 15.000 euros de subvención entre la suma de toda las actividades para las que se aprueben las ayudas, lo que significa que también se triplica el importe máximo de las ayudas.

Las actividades para las que reciban ayudas deberán realizarse durante todo este año 2025. Entre ellas, destacan 'Alagón en Igualdad' e 'Igualdad de Todos y Todas en Boquiñeni', con la cuantía máxima de subvención --11.245,45 euros--, que también recibirán los ayuntamientos de Cuarte de Huerva y Ejea de los Caballeros, aunque en estos dos casos por diferentes acciones.

Les siguen el Plan de Igualdad en el Municipio de El Frasno --10.095,45 euros--, 'Sembrando respeto, cosechando igualdad' en Encinacorba --8.926,25 euros--, 'Cariñena se mueve por la igualdad' --6.634,80 euros-- e 'Igualdad de todos y todas en Cadrete' --6.545,45 euros--.