Elma Saiz, designada nueva portavoz del Gobierno de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Tolón (Toledo, 1968) es diputada en el Congreso por la provincias de Toledo y era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sánchez ha destacado de la nueva ministra de Educación que a lo largo de su carrera profesional "ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno de nuestro país", un "bagaje" en todas las administraciones de nuestro país donde se ostentan competencias como la política educativa y donde "es imprescindible" la "capacidad de diálogo".

"Será, estoy seguro, una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España", ha añadido sobre Tolón el presidente, que ha dividido la Portavocía del Gobierno y las carteras de Educación Formación Profesional y Deportes.

De la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que es "un gran ministra" de Seguridad Social porque, desde que llegó al cargo en 2023, ha llevado a España a rozar los 22 millones de cotizantes. "Ahora asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura", ha añadido.

Saiz (Pamplona, 1975), fue antes de ser ministra candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y, en la pasada legislatura, consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno en Navarra.

Durante su declaración, Sánchez ha asegurado que el Gobierno de coalición "afronta esta etapa con ganas, con energía renovada", además de "con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa con voluntad de diálogo y con humildad".

"Y también, por qué no decirlo, con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea", ha añadido, finalizando su anuncio de remodelación del Ejecutivo mandando al conjunto de la ciudadanía sus "mejores deseos" y deseando "unas felices fiestas en unas fechas tan señaladas como estas".

El jefe del Ejecutivo ya desveló que la sustituta de Alegría sería una mujer, en conversación con los periodistas en la copa prenavideña en Moncloa la semana pasada, aunque aún se desconocía si se trataba de alguien que ya formaba parte del Consejo de Ministros o era una nueva incorporación, o de si dividiría las carteras, como finalmente ha hecho.

El nombramiento se ha hecho público solo 24 horas antes de la primera rueda de prensa del Consejo de Ministros a la que tendrá que enfrentarse Elma Saiz como nueva portavoz y en plena crisis con el socio minoritario de coalición, Sumar, que le está exigiendo acometer cambios profundos en el Gobierno ante los casos de acoso y de corrupción en el entorno socialista.

Sánchez ha aprovechado su declaración para destacar de Alegría su "hoja de servicios sobresaliente" y agradecerle "su servicio, su entrega y su dedicación constante" en estos años en el Gobierno, además de desearle "todo lo mejor en las altas responsabilidades que le esperan" en un futuro muy cercano en su tierra, en Aragón.

Durante su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno, el pasado martes, Alegría anunció que dejaría el Ejecutivo tras cuatro años y medio como ministra para ser candidata del PSOE a las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026, y donde competirá contra el actual presidente Jorge Azcón (PP).

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", expresó la política zaragozana.

La candidata socialista a las elecciones de Aragón explicó emocionada que ha sido "un absoluto honor" y se ha sentido como "una absoluta privilegiada" por estar semana tras semana explicando las políticas que el Gobierno ha desplegado para mejorar "la vida de la gente" durante los dos años que ha estado en el cargo.

"Vuelvo a mi casa, vuelvo a mis raíces y vuelvo a mi hogar y eso sí que entenderán ustedes que no hay mayor orgullo, mayor motivo de satisfacción", agregó, afirmando: "Yo, cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto".