Embalses del Ebro: La reserva de agua baja al 50% de su capacidad

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ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva de agua embalsada en la Cuenca del Ebro alcanza los 3.884 hectómetros cúbicos, el 50% por ciento de su capacidad total, a fecha de 14 de septiembre de 2026, dos puntos por debajo de los niveles de hace una semana, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

En estas fechas, la reserva de 2025 era de 4.451 hectómetros cúbicos, el 57 por ciento de su capacidad. El promedio de los últimos cinco años, de 2021 a 2025, ha sido de 3.808 hectómetros cúbicos, el 49 por ciento de la capacidad total, y el mínimo de los últimos cinco años se registró en 2023, con 2.938 hectómetros cúbicos, el 38 por ciento de la capacidad total.

En la actualidad, se supera la reserva promedio de los últimos cinco años --de 2021 a 2025-- y la cuenca se encuentra por debajo de la cifra del año pasado.

La reserva actual de los embalses de la margen derecha es de 296 hectómetros cúbicos, el 44 por ciento de la capacidad máxima. La reserva en esta misma fecha en 2025 era de 408 hectómetros cúbicos, el 60 por ciento.

El promedio de los últimos cinco años ha sido de 320 hectómetros cúbicos --el 47 por ciento-- y el mínimo en ese periodo se dio en 2024 con 241 hectómetros cúbicos, lo que representó el 36 por ciento de capacidad total.

En la actualidad, no se supera la reserva promedio de los últimos cinco años y la margen derecha se encuentra por debajo de la cifra del año pasado, pero por encima del mínimo, registrado en 2024.

La energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 2.012 gigavatios hora (GWh), lo que representa un 44 por ciento de la capacidad máxima de la cuenca, dos puntos por debajo de la cifra de la semana pasada.