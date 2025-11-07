Endesa finaliza la reforma tecnológica de la subestación Sallent para mejorar el suministro a Formigal

HUESCA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha realizado una inversión de 150.000 euros para la mejora tecnológica del parque de 20 kilovoltios de la subestación transformadora Sallent. La actuación, que supone una mejora directa de la calidad de suministro para 2.900 clientes dependientes de este nudo eléctrico, va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia.

Los nuevos equipos instalados servirán para consolidar la red eléctrica de media tensión que suministra energía a la localidad de Sallent de Gállego (Huesca), a la estación de esquí de Formigal y al complejo residencial. Los trabajos han consistido en la reforma integral del parque de 20 kilovoltios de la subestación mediante la sustitución de las antiguas celdas por otras de tecnología blindada y en la digitalización de los sistemas asociados.

Los nuevos equipos instalados permiten mejorar la gestión de la red mediante la realización de maniobras a distancia y en tiempo real desde el centro de control de Endesa. De este modo, en caso de incidencia, se reduce el tiempo de intervención que supondría el desplazamiento de brigadas técnicas a la zona.

La compañía ha informado que las acciones realizadas suponen la continuación de una serie de inversiones efectuadas a lo largo de los últimos ejercicios y forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la Compañía con el objeto de consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la demanda.