Endesa mejora la calidad de 5.000 clientes dependientes de la subestación Portillo en Zaragoza

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha finalizado una inversión de 250.000 euros para reforzar la red de media tensión en el entorno de la subestación transformadora Portillo, de Zaragoza.

La actuación supone una mejora directa de la calidad de suministro para alrededor de 5.000 clientes residenciales y comerciales dependientes de este nudo eléctrico y va a servir para aumentar la seguridad y la fiabilidad de la red, automatizar su operación y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia, según ha informado la compañía.

Las acciones realizadas forman parte del Plan de Inversión de e-distribución destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.

Los trabajos, ya finalizados, han consistido en la sustitución de 500 metros de cable subterráneo entre la subestación Portillo y tres centros de transformación situados en el paseo de Teruel y las calles Almagro y Doctor Cerrada, y en la instalación de nuevos equipos y sistemas asociados, que permitirán reforzar el anillo de media tensión en este punto de la red.