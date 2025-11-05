Los escaparates del comercio turolense se transforman para revivir el esplendor Modernista

TERUEL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Modernista llena de color y creatividad los escaparates del comercio turolense. Del 11 al 16 de noviembre, un total de 39 comercios de la ciudad de Teruel se sumarán este año a la Semana Modernista, decorando sus escaparates con motivos inspirados en el estilo modernista en una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Teruel, a través de las concejalías de Desarrollo Económico y Turismo, en colaboración con las asociaciones de comerciantes Centro Comercial Abierto (CCA) y ACES Teruel.

La propuesta forma parte del programa de actividades de la Semana Modernista, que la capital turolense celebrará del 11 al 16 de noviembre, y que cada año convierte las calles de Teruel en un viaje al pasado, reviviendo el esplendor de comienzos del siglo XX. "Esta iniciativa es una manera de dar visibilidad y apoyo al comercio local, además de implicarlo de forma directa en una de las semanas más emblemáticas de la ciudad", ha destacado el concejal de Desarrollo Económico, Luis Girón, durante la rueda de prensa de presentación.

Girón ha precisado que participarán 21 comercios del Centro Comercial Abierto, 11 de ACES Teruel y 7 establecimientos independientes.

Por su parte, el concejal de Turismo, Eduardo Suárez, ha subrayado la colaboración entre áreas municipales y asociaciones: "La temática de este año, una mirada modernista a los comercios de nuestra ciudad, refleja perfectamente el espíritu de esta celebración.

Suárez ha añadido que la buena sintonía entre las concejalías de Turismo y Desarrollo Económico, junto con los comerciantes, "es fundamental para seguir dinamizando la ciudad y hacer del Modernismo un eje de identidad turística y cultural.

Desde el ámbito asociativo, María Parrilla, representante de ACES Teruel, ha anunciado una novedad importante para esta edición: "Por primera vez realizaremos un sorteo de una sesión fotográfica ambientada en el modernismo entre los tickets de compra recibidos por ambas asociaciones entre el 10 y el 17 de noviembre. Es una forma de implicar tanto al establecimiento como al cliente, creando una experiencia compartida".

El gerente del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, ha recordado que esta acción da continuidad a la celebrada el pasado mes de agosto con los 'Jueves Modernistas'. Es una manera de mantener viva la conexión entre el comercio y la identidad modernista de Teruel, ha manifestado Pangua. Durante la Semana Modernista, los escaparates lucirán elementos decorativos florales y detalles pintados en los cristales por el artista turolense Germán Alcaine.

Pangua ha agradecido al Ayuntamiento y a la Fundación Bodas de Isabel su apoyo constante y su confianza en el comercio local.

Por último, la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, ha mostrado su satisfacción por colaborar en esta iniciativa, asesorando a los establecimientos participantes en la decoración de sus escaparates.

"Es fundamental que los comercios y la ciudadanía se involucren en las actividades que dan vida a nuestra ciudad", ha declarado Muñoz para quien la Semana Modernista es un ejemplo de trabajo conjunto, que genera una experiencia visual más potente y atractiva tanto para los visitantes como para los propios turolenses".

Con esta iniciativa, el Consistorio turolense refuerza su compromiso con la promoción del comercio local y la proyección cultural y turística de la ciudad, consolidando la Semana Modernista como un referente en la dinamización de la ciudad.