El espacio 'Distópica y Rural' de Villanúa se erige como espacio de reflexión sobre la ruralidad a través del paisaje

VILLANÚA (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El espacio 'Distópica y Rural', de la biblioteca de Villanúa (Huesca), se erige, de nuevo, como espacio de reflexión sobre la ruralidad a través del paisaje, ya que durante este mes de noviembre se va a celebrar la II edición.

Dedicada este año al paisaje en toda su amplitud, se ha diseñado una amplia programación en la que convergen talleres de arte y de cómic, espacios de narración y de escucha intergeneracionales, experiencias por el municipio y actividades que promueven la reflexión sobre el territorio, el arte y la cultura y que se desarrollan por gente y proyectos locales.

Además, tendrá lugar la II Residencia Artística-Laboratorio de creación de cómic, con la presencia de siete nuevos residentes, artistas multidisciplinares y gráficos y creadores de cómic. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación el Arte de Volar y la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic.

Esta iniciativa nace hace dos años desde la biblioteca de Villanúa con el objetivo de crear un espacio de reflexión a través del arte, el cómic y la ruralidad. Si el tema central de la primera edición fueron los miedos y deseos del mundo rural, este año el foco se pone en el paisaje.

La bibliotecaria de Villanúa y coordinadora del proyecto, Miriam Julián, ha destacado que la cultura es una pieza "clave" del desarrollo sostenible y "desde el mundo rural es necesario trabajar para poner la cultura como elemento central y transformador del territorio".

TRANSGREDIR

En este sentido ha comentado que 'Distópica & Rural' trata de buscar la transversalidad entre modernidad, tradición, arte y pensamiento. "Queremos transgredir", ha reconocido al argumentar que en la actualidad es trasgresor "hablar de todo el potencial que tiene el mundo rural sin renunciar a destacar sus problemas, y también es trasgresor utilizar el arte y el cómic como constructores del relato, como punto central de la vida, y hacerlo desde las bibliotecas".

Por ello, en esta segunda edición se pretende utilizar el arte, en especial el lenguaje del cómic, y el pensamiento crítico como herramienta de investigación y de fomento de la convivencia y el mundo rural.

El paisaje en toda su amplitud, ya sea natural, rural, humano, cultural, artístico u onírico, vuelve con una amplia programación de actividades que promueven la reflexión sobre el territorio, el arte y la cultura y que se va desarrollar por profesionales con proyectos locales como Manuel Bueno, Alicia Soravilla, Yhabril Moro o Soraya Herráez.

De forma paralela, se convocará la segunda Residencia Artística- Laboratorio de creación de cómic entre el 27 y el 29 de noviembre, con la presencia de siete nuevos residentes, artistas multidisciplinares y gráficos y creadores de cómic, entre otras disciplinar.

Se trata de Marco Pericleanu, Leyre Lardiés, Mikel Álvarez, Celia Hoyos, Ana Albares, Laura Manso y el guionista francés de Pau, Cèdric Mayen. Durante cuatro días experimentarán, intercambiarán y crearán desde y con Villanúa y su biblioteca.

PROGRAMACIÓN

'Distópica & Rural' se ha abierto de forma simbólica este martes con la instalación de la URNA 101, en la biblioteca, que recoge de manera anónima, hasta el 26 de noviembre, la voz de quienes quieran salvar y conservar "el último refugio" de Villanúa, en referencia al lugar físico, afectivo y/o metafórico que salvarían en un futuro distópico.

Estas aportaciones servirán de reflexión e inspiración para los artistas, pero también para crear una psicogeografía del pensamiento territorial, una forma de visualizar cómo el territorio habita en la mente de quienes lo pueblan.

Las actividades comenzarán el sábado, 15 de noviembre, con la proyección del mediometraje documental "Donde quisimos vivir", que trata la historia de cuatro pueblos: Mediano, Clamosa, Javierre de Ara y Finestres. Sus casas fueron abandonadas, desalojadas o incluso inundadas a consecuencia de la construcción de pantanos.

El documental enseña cómo debieron rehacer su vida lejos de su hogar y soportar que el paso del tiempo convirtiera sus pueblos en lugares olvidados.

El sábado, 22 de noviembre, Soraya Herráez dirigirá el taller "Leer en familia", un laboratorio didáctico de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que tiene la finalidad principal de presentar a padres y madres una serie de estrategias y propuestas que pueden llevar a la práctica para fomentar el hábito de la lectura en el ámbito familiar.

Se dirige principalmente a familias con niños de edades comprendidas entre los 0 y 6 años. Entre las actividades programadas destaca la propuesta de Marta Sánchez Marco, "El valor de lo imperfecto. Taller de botánica y oro", que tendrá lugar el domingo, 23 de noviembre.

GRATUITO

En su taller de creación y su proyecto "En el Herbario imperfecto", esta artista multidisciplinar propondrá una experiencia de creación botánica otoñal con auténtico pan de oro, inspirada en el arte de reparación cerámica Kintsugi.

En este arte, la cerámica rota se restaura y recompone, realzando en el proceso las fracturas con el metal más preciado. En su proyecto realiza una metáfora visual de este arte centenario en el que se pone de relieve la belleza de lo imperfecto y de lectura del paisaje que se habita.

El viernes, 28 de noviembre, nuevamente Soraya Herráez ofrecerá a las 10.00 horas el taller "Cuando la mirada lee", dirigido a profesionales y a los residentes, y por la tarde el artista gráfico, dibujante, guionista y editor, Daniel Viñuales, ofrecerá una masterclass titulada "Cuéntalo en cómic".

Al día siguiente el actor Manuel Bueno dirigirá en un recorrido por Villanúa la experiencia familiar "Lo que cuentan las calles", y por la tarde la artista gráfica, Alicia Soravilla, coordinará un taller de cómic que servirá de cierre a esta segunda edición de 'Distópica & Rural'.

Todas las actividades son gratuitas, pero con inscripción en el correo electrónico 'biblioteca@villanua.net'.

EXPOSICIÓN "PIRINEOS. TIERRA DE FRONTERA Y PASO"

La programación de esta segunda edición de 'Distópica & Rural' comienza este miércoles, 5 de noviembre, con la inauguración de la exposición "Pirineos. Tierra de frontera y de paso", una muestra colectiva de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic (AAAC) en la que también participan miembros de la asociación Encre Sympathique gracias al convenio de colaboración y hermanamiento firmado por la AAAC con la asociación Pichenettes de Billère.

Al tratarse de una colaboración transfronteriza, el tema escogido son los Pirineos como espacio fronterizo y de paso: pasado, presente y futuro.

Los participantes han tenido en cuenta para realizar sus piezas la comunicación y hermanamiento entre regiones de uno y otro lado de los Pirineos y los retos y reivindicaciones compartidas de localidades fronterizas de Aragón y Nueva Aquitania.

La exposición cuenta con trece piezas realizadas por miembros de la AAAC y de Encre Sympathique: Héctor Pisa, Eloy Yanguas, David Maynar, Laura Manso (SoulDafne), Alfonso Pinedo, Gonzalo Royo, Hombre Picarza y Daniel Foronda, Alfonso Miguel, Alicia Soravilla, Carlos Azagra, Cosmolucent, Paola Craver e Isabelle Verbrugge.