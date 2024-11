Espacio Municipalista, a favor del nuevo PGOU de Teruel, pero critica el desigual reparto de equipamientos entre barrios

TERUEL 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Espacio Municipalista-EMT acordó recientemente posicionarse a favor del documento inicial del nuevo PGOU de Teruel por plantear, en rasgos generales, "un modelo de ciudad más compacta y sostenible que el actual", centrándose en "desarrollar las nuevas expansiones rellenando huecos existentes en la actual malla urbana", por apostar por la "construcción vivienda pública para su destino a alquileres asequibles", y buscar una salida "razonable" a las aproximadamente 1000 viviendas ilegales construidas.

Por el contrario, la militancia de la formación municipalista en Teruel considera que "el reparto de equipamientos por barrios no cumple las expectativas deseadas", ya que proyecta las nuevas infraestructuras en los nuevos desarrollos urbanos, sin alcanzar una solución a los problemas que arrastran los barrios tradicionales del Carrel, Arrabal y San Julián.

El coordinador de Espacio Municipalista por Teruel-EMT, Zésar Corella, sostiene que el PGOU "no puede servir para impulsar unos barrios y dejar a otros atrás", y advierte del riesgo de que el nuevo PGOU "sea un fracaso y no promueva valores de equidad territorial" por considerar que "no se puede dejar atrás a los barrios más pobres".

PLANES ESPECIALES PARA CARREL Y ARRABAL Y SAN JULIÁN

En relación a los barrios tradicionales, desde Espacio Municipalista-EMT reclaman incorporar en el nuevo PGOU un Plan Especial de actuación urbana para Carrel, Arrabal y San Julián, destinado a "equiparar las infraestructuras de estas zonas con las de otros barrios", así como un Plan Integral del Centro Histórico que acometa "mejoras urbanísticas y sociales", con una hoja de ruta para la intervención.

En cuanto a las infraestructuras previstas en nuevos desarrollos, la formación de izquierdas considera que estas deben ubicarse en las proximidades del Centro Histórico, Carrel, Arrabal y San Julián para "paliar sus carencias y hacer accesible a toda la ciudadanía el mayor número de servicios públicos".

Espacio Municipalista-EMT considera "angular" todo lo relacionado con las políticas de vivienda y, es por ello, que propone que el nuevo PGOU incluya un Plan Director para el Desarrollo de la Vivienda Pública que guíe las políticas en la materia y que su objetivo sea la obtención de "viviendas de titularidad pública para destinarlas a los programas de alquiler social y alquiler asequible", gestionadas desde la Oficina Municipal de Vivienda.

POr último, califican como "un grave error" dejar las políticas de vivienda en manos del libre mercado. Recuerdan que "una gran parte del término municipal es en estos momentos urbanizable y no ha supuesto la construcción de vivienda económica", por lo que instan a "planificar en el tiempo" el crecimiento "para que se desarrolle de una manera "ordenada", tomando medidas desde las instituciones públicas para "abaratar el precio de la vivienda en compra y alquiler", concluyen.