Un espectáculo mágico de luz, color y sonido transformará la plaza de San Juan de Teruel los días 28 y 29 de noviembre

Un espectáculo mágico de luz, color y sonido transformará la plaza de San Juan de Teruel el 28 y 29 de noviembre. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel se prepara para una noche mágica llena de luz, color y sonido con la proyección de un gran espectáculo de videomapping los días 28 y 29 de noviembre.

Los Amantes de Teruel, Isabel y Diego, cobrarán vida sobre las fachadas de los cuatro edificios de la Plaza de San Juan de Teruel en un show 360º sin precedentes en la ciudad titulado, El susurro eterno de dos almas.

Por un lado, el viernes, 28 de noviembre, se proyectarán tres pases del videomapping, a las 21.30, 22.00 y 22.30 horas. El sábado, 29 de noviembre, el primer pase se proyectará a las 20.00 horas; el segundo, en torno a las 20.45 horas; y el último a las 21.30 horas. La duración de cada película es de 15 minutos.

El espectáculo comenzará con unos efectos espectaculares de luces que recorrerán la totalidad de la plaza y donde los punteros láser dibujarán un firmamento azul lleno de estrellas simbolizando lo eterno, lo infinito y lo grandioso del amor.

A esa imagen le sucederán otras protagonizadas por ornamentos mudéjares, corazones, bosques, agua, la luna, arena, hielo, escudos heráldicos y, por supuesto, el rico patrimonio de Teruel, entrelazado con la historia de los Amantes de Teruel, con sus edificios mudéjares, sus obras de arte y el valor universal del amor. Todo ello narrado de forma poética por una voz en off y con una música compuesta para esta ocasión.

ESCENARIO: PLAZA DE SAN JUAN

La plaza de San Juan será el escenario de esta experiencia artística inolvidable. Una cita visual impactante con una coreografía de cientos de figuras y escenarios luminosos proyectadas en las cuatro fachadas de la plaza San Juan y recreando la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla relatada de una manera muy particular.

Algunas de las sorpresas que esconde 'El susurro eterno de dos almas' se han desvelado en rueda de prensa este jueves, donde la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que es un proyecto de 360 grados aprovechando las fachadas de los seis edificios de la plaza de San Juan.

Buj ha insistido en que se trata de un espectáculo único que no hay que perderse. "Que nadie piense que se trata de un documental que narra la historia de los Amantes, es algo mucho más transgresor", ha apuntado.

El concejal de Turismo, Eduardo Suárez, ha explicado que tras este videomapping hay muchas horas de trabajo y de reuniones con la Fundación Bodas de Isabel y la Fundación Amantes que han aportado grandes ideas al proyecto".

El artista visual y creador del viodeomapping, Chema Ciscar, ha señalado que se trata de un cometido muy ambicioso puesto dado que es un videomapping proyectado en 360º, pintando de luz toda la plaza y creando una historia artística donde la transgresión y la modernidad junto a lo tradicional va a dar como resultado una perfecta comunicación de la esencia de Los Amantes de Teruel con la visión del Siglo XXI.

14 proyectores, 2 espectaculares equipos de sonido, 8 punteros láser de alta gama y más de 50.000 pixeles van a hacer posible esta experiencia que se ha llevado a cabo en otras ocasiones en lugares cerrados pero nunca en un espacio abierto como es la Plaza de San Juan.

OTRAS PROYECCIONES DEL VIDEOMAPPING

La del 28 y 29 de noviembre es la primera proyección del videomapping de las tres previstas en los próximos meses. Los días 2, 3 y 4 de enero de 2026 se presentará un nuevo viodeomapping con temática de Navidad y en esta ocasión se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento de Teruel.

Se han programado cuatro pases cada día a las 18.30, 19.00, 19.30 y 20.00 horas, con una duración cada uno de ellos de unos 12 minutos.

Por último, el 6 y 7 de febrero de 2026, coincidiendo con la entrega de las Medallas de Los Amantes, se volverá a proyectar el videomapping de Los Amantes en la plaza de San Juan, en horario todavía por determinar.

FONDOS NEXT GENERATION

Este videomapping basado en la historia de 'Los Amantes de Teruel' está financiado con Fondos Next Generation EU dentro 'Plan de Cohesión, Diversificación y Valoración de Recursos Turísticos de Teruel' y con el que el Ayuntamiento de Teruel pretende conseguir un nuevo modelo de ciudad que muestre al visitante todo su patrimonio histórico, su tradicional gastronomía y sus milenarios recursos naturales, desde una nueva perspectiva, creando rutas nocturnas iluminadas relacionadas con la historia de amor de la ciudad.

El Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Teruel suscribieron un convenio de colaboración que recoge las actuaciones previstas para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ayuntamiento de Teruel.

En virtud de este convenio, el Gobierno de Aragón concedió al Ayuntamiento de Teruel una subvención por un importe máximo de 2.000.000 euro, para financiar distintas actuaciones entre las que se encuentra la actuación denominada 'Videomapping basado en la historia de Los Amantes de Teruel'.

Los servicios de diseño, producción, montaje y realización de los espectáculos de videomaping basados en la Historia de los Amantes de Teruel, se han contratado con la empresa especializada en la realización de este tipo de eventos: Momap Studio Safor, por importe de 169.357 euros.

El espectáculo 'El susurro eterno de dos almas' promete sumergir a los espectadores en un viaje visual por lo largo de quince minutos. La coreografía, sincronizada con una banda sonora envolvente, busca transmitir un mensaje de amor y admiración por la historia de nuestra ciudad.