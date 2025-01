Expertas en IA de Repsol abordan en la USJ la innovación y la competitividad en la era digital.

ZARAGOZA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Centro de Competencia de IA Generativa de Repsol, María Ángeles Arroyo, y la responsable del programa 'Do It Yourself' de la energética, Mónica González, han compartido su experiencia con otras empresas en una sesión organizada por la Universidad San Jorge (USJ) sobre 'IA en entornos empresariales: innovación y competitividad en la era digital'.

Durante su exposición, María Ángeles Arroyo ha afirmado que la IA supone "una revolución caracterizada por la gran velocidad" que cambiará "los propósitos de algunas empresas" y la manera en la que "consumen y venden", al mismo tiempo que "les ayudará a ser más competitivas", ha informado la USJ.

Tras hacer un repaso de la evolución de la IA, "desde sus inicios en los años 40", la experta ha señalado algunas de sus características en la actualidad, como la capacidad de "procesar, razonar, entender a los humanos, tener empatía y memoria", entre otras cosas.

Ha asegurado que "en dos o tres años existirá una inteligencia superior que será capaz de lo mismo que un ser humano", ha destacado "la importancia de saber hacer prompts, es decir, de saber cómo preguntar a la IA para que devuelva resultados óptimos" y ha subrayado que "la supervisión humana" sigue siendo fundamental.

Finalmente, sobre el futuro, ha expuesto que "los agentes de IA serán uno más en las empresas, tendrán objetivos como las personas, aprenderán, tendrán memoria, reflexionarán y colaborarán entre ellos y con el resto de los trabajadores".

CASO DE REPSOL

Posteriormente, Mónica González ha presentado el caso de Repsol, que implementó Copilot Web y Copilot 365 y, actualmente, todos los empleados de la compañía pueden usarlo.

"Hicimos un experimento en el que un grupo de personas hacía las mismas tareas, algunos de ellos con la ayuda de la IA y otros sin su ayuda. El resultado fue que aquellos que usaron la IA ahorraron casi dos horas de tiempo a la semana, que pudieron dedicar al networking o a la conciliación laboral y familiar", ha explicado.

Tras este estudio, implantaron el uso de la IA en toda la empresa, no sin antes llevar a cabo "un programa de gestión del cambio, acompañamiento en el aprendizaje, cursos y formaciones para que la plantilla aprendiera", entre otras cuestiones.

Entre los usos diarios que la experta hace de la IA ha presentado algunos como la generación de un resumen de todos los correos electrónicos recibidos desde el día anterior, la toma de notas en reuniones o la gestión del calendario.

Finalmente, ha presentado 'IndesIA', una asociación para impulsar el uso de los datos y la Inteligencia Artificial en empresas y pymes de la industria española.

"Aterrizar el uso de la IA en una compañía no es tan fácil. Hay que identificar muy bien qué necesitas, así que esta entidad nace para ayudar a las PYMES a conseguirlo", ha argumentado.

Después de sus intervenciones, se ha desarrollado un coloquio con las empresas asistentes a la jornada durante el cual les han traslado sus inquietudes sobre cómo aplicar la IA en sus sectores y cómo motivar a los empleados a poner en práctica la inteligencia artificial en sus procesos de trabajo.

USJ EMPRESA

Al inicio de la jornada, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha presentado USJ Empresa, una marca con la que la Universidad quiere seguir aumentando su aportación académica y profesional a las compañías.

"Con USJ Empresa, pretendemos poner en valor todas las acciones que, en estos 20 años, estamos desarrollando en colaboración y de la mano de empresas", ha destacado.

Entre ellas se encuentran 11 cátedras desarrolladas con diferentes empresas y entidades "para impulsar la relación Empresa-Universidad y fomentar la investigación e innovación en sectores estratégicos del tejido empresarial", así como diferentes actividades como el aula empresa Senior, la jornada Silver Economy y los encuentros USJ Connecta y Connecta Talento.

Asimismo, Silvia Carrascal ha señalado la "clara apuesta por la formación Executive con y para el entorno empresarial" que se ha conseguido "con los recientes y pioneros programas como el Experto CTO (Chief Transformation Officer), con empresas de América Latina o el reciente lanzamiento de programa INGEMI (Inteligencia, Geopolítica y Mercados Internacionales) como resultado de la cocreación con algunas de las más importantes empresas de Aragón como Pikolin, Fersa o Saica".

Todas estas acciones buscan seguir la misión de la USJ de adaptarse y evolucionar "con el tejido empresarial de Aragón, y ser una palanca de atracción, formación y promoción del talento nacional e internacional que necesitan las empresas", ha argumentado la rectora.