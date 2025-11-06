La exposición 'Vientos del Pueblo' explora en el Cuarto Espacio de la DPZ las transiciones y revoluciones ibéricas

El subdirector general de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura, Rafael Ivorra; la comisionada para los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán; la diputada provincial Nerea Marín; y el comisario, Rafael Tranche. - EUROPA PRESS

La Sala Cuarto Espacio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha inaugurado este jueves la exposición fotográfica 'Vientos del pueblo. De revoluciones y transiciones ibéricas (1974-1977)', que recoge un diálogo visual entre los procesos democráticos en España y Portugal.

La muestra, que se expone en España por primera vez tras pasar por las ciudades lusas de Guarda y Faro, forma parte de la programación cruzada 'Portugal-España. 50 años de cultura y democracia' y del programa 'España en Libertad. 50 años', y se podrá ver en el Cuarto Espacio hasta el próximo 8 de diciembre de 2025. Está previsto que llegue también a Tabacalera, en Madrid, y a otras ciudades en 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la inauguración, la diputada delegada de Memoria Democrática de la DPZ, Nerea Marín, ha detallado que la exposición se compone de más de 70 fotografías que ilustran el empuje de la sociedad civil tanto española como portuguesa en su camino a la democracia tras unas "duras" décadas de dictadura.

El subdirector general de Relaciones Internacionales y Unión Europea del Ministerio de Cultura, Rafael Ivorra, ha destacado que la muestra recoge el "esfuerzo" de su departamento en materia de memoria, dentro de la celebración del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles y de la muerte de Franco, que desencadenaron las transiciones democráticas en ambos países, que comenzó el año pasado y termina en 2025.

"El papel de esta exposición es especialmente relevante porque nos permite trasladar los discursos y las experiencias de otros países, como es el caso de Portugal, a la realidad española y nos permite dibujar un imaginario compartido en transiciones que tienen similitudes y también diferencias que nos permiten aprender de procesos hacia la democracia y reflexionar sobre nuestras propias democracias a día de hoy", ha manifestado.

Por su parte, la comisionada para la conmemoración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha resaltado que uno de sus objetivos es "llegar a todo el territorio" y acercarse "lo máximo posible a la ciudadanía".

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL

Sobre la exposición, ha destacado que el papel de "esa gente anónima que estuvo luchando desde los barrios, desde las universidades, desde las parroquias, desde las asociaciones de amas de casa, incluso desde la dictadura en el tardofranquismo, porque se ensanchara esa incipiente libertad".

Además, ha considerado que es importante transmitir a la ciudadanía que "la democracia se defiende y se construye entre todas y todos", en un momento en el que "está siendo cuestionada" y "se oyen voces en torno al autoritarismo".

En definitiva, "lo importante que son los colectivos sociales, la sociedad civil, las asociaciones de barrio, las AMPA de los coles, que este es una cosa que construimos juntos", ha subrayado.

"Es una responsabilidad colectiva, es un proceso complejo, pero yo creo que hay que ser conscientes de lo mucho que hay por hacer", ha reiterado la comisionada, que ha enmarcado este resurgimiento del autoritarismo en el contexto internacional, con ejemplos como los ataques al colectivo LGTBI en Hungría o a la libertad de expresión en Estados Unidos.

Por último, el comisario de la muestra, Rafael Tranche, ha apuntado que lo más significativo de esta exposición es que "por primera vez, se hace un estudio comparado entra la fotografía portuguesa y la española como medio que es capaz de expresar justamente ese cambio que se va a producir en las sociedades a través de una revolución y una transición".

La elección de la fotografía para transmitir ese relato se debe a la capacidad sintética que tiene para reflejar acontecimientos, que en el caso de los dos países ibéricos, a pesar de ser dos procesos distintos desde el punto de vista político, tienen "muchas similitudes" desde el punto de vista de "un nuevo actor político que es el pueblo, que se reconoce como agente activo para poder transformar la sociedad, la realidad y reclamar la democracia real".

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN

Tras las intervenciones, el comisario ha ofrecido una visita guiada por 'Vientos del pueblo', explicando el proceso de selección de las imágenes y el diálogo visual que se establece entre los procesos democráticos de España y Portugal.

Entre 1974 y 1977, ambos países vivieron el fin de sus dictaduras y el inicio de una nueva etapa democrática. La exposición reúne por primera vez las miradas fotográficas de aquellas transformaciones sociales, políticas y culturales, a través de setenta fotografías y un programa de vídeo que documenta la irrupción de movimientos ciudadanos y la conquista de las libertades.

Las obras, firmadas por autores como Pilar Aymerich, Colita, César Lucas, Eduardo Gageiro, Anna Turbau, Luis Vasconcelos, Alexandre Alves Costa o Carlos Bosch, muestran la fuerza expresiva de una generación que convirtió la fotografía en un lenguaje de libertad y testimonio.

El recorrido se articula en cinco secciones temáticas: 'Hoy empieza todo', 'El pueblo en la calle', 'Del centro a la periferia', 'Libertad de expresión' y 'La revolución de los cuerpos', que proponen una reflexión sobre cómo las imágenes configuraron la memoria democrática de ambos países.

El programa audiovisual incluye materiales históricos como Manifestación de trabajadores de CTT en Lisboa (1974) y Conflicto laboral en Maiombe (1975), de Rádio e Televisão de Portugal, junto a Reivindicacions de la dona (1976) y Murales y pancartas en barrios periféricos (1977-1978), procedentes de la Filmoteca de Cataluña.

La muestra se podrá ver de martes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas y los domingos sólo en horario de mañana. La entrada es libre y gratuita.