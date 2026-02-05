Las exposiciones de la DPZ cierran 2025 con más de 124.000 visitantes

Exposición 'El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia. 600 años desde su fundación', en el Palacio de Sástago de Zaragoza. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las 12 exposiciones organizadas por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a lo largo del año pasado --en el Palacio de Sástago, la Sala Ignacio Zuloaga y el Museo del Grabado de Fuendetodos y el Centro de Arte y Exposiciones de Ejea-- recibieron un total de 124.924 visitas.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha aplaudido el balance de visitantes, que "confirma que la oferta expositiva ha tenido muy buena acogida así como el acierto de una programación pensada para acercar la cultura a toda la ciudadanía" y ha destacado la calidad y diversidad de una programación completa y atractiva que ha respondido a todas las demandas y sensibilidades.

"El compromiso de esta institución con la cultura es firme, situando a las exposiciones como un eje fundamental para la difusión cultural en el territorio", ha explicado Lázaro, quien ha avanzado que la institución va a continuar trabajando en esta línea, "apostando por una programación ambiciosa y cuidada para convertir nuestros espacios expositivos en lugares de encuentro y disfrute cultural".

En total fueron 12 las exposiciones que se mostraron en los cuatro espacios expositivos de la DPZ, con temáticas diferentes, encaminadas a ofrecer una variedad que guste a públicos diversos. Las disciplinas artísticas que se han ofrecido abarcan desde grabados y pinturas hasta fotografías o litografías.

El Palacio de Sástago de Zaragoza es el espacio que aglutinó a la gran mayoría del público, con un total de 105.362 asistentes, con la muestra dedicada al 600 aniversario del Hospital Provincial como la más visitada, con 48.843 personas desde el 3 de octubre. Esta exposición permanecerá hasta el 30 de marzo.

Por su parte, la exposición 'La mujer en Japón. Cuatro siglos de Ukiyo-e y shin-hanga' recibió 17.688 visitantes y 'Diseño y arte del siglo XX', cerca de 30.000.

El 'XXXVI Premio de Arte Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal', que se expuso durante los meses estivales, en concreto del 3 de julio al 24 de agosto, congregó a 9.637 personas.

En cuanto a la Sala 4º Espacio, destacó la muestra 'Vientos del pueblo', con un total de 1.558 accesos.

ESPACIOS EXPOSITIVOS EN LA PROVINCIA

Por la sala Ignacio Zuloaga de Fuendetodos y el Museo del Grabado pasaron en 2025 un total de 15.486 visitantes para conocer alguna de las cinco exposiciones que allí se mostraron y que fueron: 'Goya y la estampa japonesa de la época', 'Jorge Castillo', 'Disparates de Fuendetodos', 'Lita Cabelut en Fuendetodos' y 'Fortuny y Goya'.

Además, el centro de Arte y Exposiciones de Ejea de los Caballeros contó con más 2.500 visitantes que conocieron alguna de las dos exposiciones: 'Otra mirada. Fotografías de Zaragoza' y 'Sergio Aragón. Grabados'.