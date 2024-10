La FABZ llama a manifestarse este sábado en defensa y mejora de la sanidad pública en Aragón

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) convoca a la ciudadanía a manifestarse este sábado, 26 de octubre, en defensa de la sanidad pública en la capital aragonesa en una marcha que comenzará a las 18.30 horas desde la plaza Aragón.

Un llamamiento en defensa de la salud como derecho universal al que se han adherido un buen número de colectivos entre entidades, asociaciones, organizaciones políticas y sindicatos y que pretende seguir sumando voluntades al margen de ideologías y colores políticos.

"Creemos que la sanidad pública es la única capaz de garantizar el derecho universal a la salud de todas las personas y por ello la FABZ y la Comisión de Salud llevamos mucho tiempo trabajando para que no solo no haya una regresión en los servicios que presta, que cada vez son menos, sino luchar por conseguir que cada vez sean más", ha situado el presidente de la FABZ, Arturo Sancho.

Frente a las externalizaciones y las concertaciones con la sanidad privada, la FABZ viene impulsando desde antes del pasado verano una campaña divulgativa por los diferentes distritos una campaña divulgativa que confluye en la concentración de este próximo sábado a las 18.30 horas, a la que se sumarán manifestantes llegados de las comarcas de Cuencas Mineras y Comunidad de Calatayud y que tendrá sus réplicas en Huesca y Teruel bajo el mismo lema 'Aragón por la sanidad pública. A la privada, cero euros'.

La manifestación, en principio, tenía previsto partir del edificio Paraninfo, bajar por plaza Aragón, paseo de la Independencia, plaza España, calle Alfonso y terminar en la plaza del Pilar. Pero el recorrido final está condicionado por el posible aplazamiento este viernes del espectáculo Monumental Tour a causa de la lluvia y su celebración el mismo sábado, por lo que los organizadores han planteado a Delegación del Gobierno un recorrido alternativo por plaza Paraíso, paseo Pamplona, calle Hernán Cortés, avenida Goya, Gran Vía, paseo Independencia y plaza España.

"Era importantísimo que alguien se pusiese en cabeza para movilizar a la sociedad por la sanidad pública, porque existía en la población cierta resignación con problemas como las listas de espera y las deficiencias en la Atención Primaria", ha destacado la responsable de la comisión de Salud de la FABZ, Ana Lasierra, para quien los problemas de la sanidad pública "sí tienen solución".

INVERSIÓN

"Todavía podemos salvar la sanidad pública y frenar el deterioro que viene sufriendo", ha sostenido. Para ello, ha expuesto, tal y como ha ido haciendo por los diferentes distritos de la ciudad, como también ante plataformas, sindicatos y grupos políticos, una serie de medidas que pasan por aumentar los recursos destinados al sistema público: "Ahora mismo --ha comentado-- se está invirtiendo un 13% del presupuesto a la Atención Primaria, que se lleva el 80% de la demanda, cuando lo necesario, como mínimo, sería dedicar entre un 20% y un 25%, como se hace en el resto de Europa".

Una infrafinanciación de la Atención Primaria que para Lasierra se traduce en que "los médicos están mal pagados, nadie quiere acceder a esas plazas y por ello faltan médicos, hacen concurso de plazas y no salen; también supone que se cierren centros a las 17.00 horas y no tengamos medicina de urgencias ambulatorias cercanas a nuestro domicilio y el desplazamiento al final acabe aumentando las urgencias hospitalarias", ha enumerado.

Para la responsable de la Comisión de Salud de la FABZ, las administraciones "deben tomarse en serio" esta parte de la sanidad pública y "blindar" su financiación por ley. "La Atención Primaria bien gestionada sería también una prevención de la salud que evitaría que muchas personas tuviésemos que acabar en especialistas o en cirugías o en según qué tratamientos largos", ha defendido.

Los convocantes también instan a eliminar los conciertos con la sanidad privada y destinar los impuestos a la pública. "Azcón dijo que su gobierno invierte en conciertos con la privada lo mismo que los anteriores gobiernos y yo solo puede decir que las listas de espera han aumentado un 13% en el último año y que los presupuestos en Sanidad comenzaron el año con un déficit de casi 800 millones de euros, por lo que está claro que los conciertos no son la solución", ha expuesto Lasierra.

Con esos datos, la responsable de la FABZ en la Comisión de Salud ha llamado a plantearse "otro tipo de gestión" de los impuestos que "no derive tanto en un beneficio empresarial para la sanidad privada y sí sea un beneficio y una inversión en futuro a corto, medio y largo plazo en la sanidad pública".

El manifiesto también se acuerda de las reivindicaciones del medio rural, para el que reclama un servicio "de calidad", además de exigir mayor inversión en infraestructuras y equipos, el incremento de las plantillas profesionales en condiciones dignas y la reducción hasta su eliminación de las listas de espera.

FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR UNO

Lasierra se ha referido al funcionamiento de la atención sanitaria en el sector 1 de Zaragoza al manifestar: "Como usuaria y sufridora del sector 1, puedo decir que es para echarnos las manos a la cabeza".

Según ha explicado, al cierre en marzo de este año de los centros de salud a las 17.00 horas y la derivación al Amparo Poch le sucede el anuncio de su reapertura en octubre tras numerosos escritos, protestas y concentraciones con los médicos de plantilla y dentro de su cupo. "No recuperamos las urgencias, sino que hacemos que esos médicos que están dentro de su cupo médico y de sus horarios y de sus pacientes tengan que atender las urgencias que acudan al ambulatorio, lo que hace que los médicos se saturen de trabajo, no puedan trabajar bien, el ritmo sea frenético y, encima, tampoco te puedan atender", ha resumido.

A su parecer, es una situación de atención sanitaria irreal al describir que abrir un centro hasta las 20.00 horas sin poner médicos específicos para atender estas urgencias significa que "bajas allí, te sientas, no pasas frío y lees una revista, pero posiblemente no va a haber un médico de urgencias que te atienda, con lo cual tendrás que acabar otra vez en urgencias en el Hospital Royo Villanova, o nos dicen que también podemos ir al Provincial, pero ya sabemos que no tiene según qué especialidades, con lo cual, el Sector 1 cuando tiene una urgencia pediátrica, oftalmológica o maxilofacial se tiene que ir hasta el Hospital Miguel Servet".