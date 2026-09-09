La Federación Aragonesa de Caza, Premio Aragón Medio Ambiente 2026

Archivo - Caza de jabalíes. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles otorgar el premio Aragón Medio Ambiente 2026 a la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA), por su contribución a una gestión cinegética responsable como herramienta de conservación del medio natural aragonés.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo destaca la evolución de FARCAZA hacia un modelo de caza que incorpora la protección de hábitats, el seguimiento de las poblaciones de fauna y la innovación científica, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas y a una adecuada gestión de las especies cinegéticas.

El reconocimiento se enmarca en la apuesta del Gobierno de Aragón por realzar la actividad cinegética como una herramienta necesaria para la gestión del medio natural tal y como ya recoge el pacto de Gobierno.

"FARCAZA encarna la evolución de la actividad cinegética hacia un ejercicio responsable que protege hábitats, monitoriza especies y aplica innovación científica. Su labor demuestra que la gestión es una herramienta de conservación y un compromiso con el equilibrio ecológico del medio natural", afianza el Departamento de Medio Ambiente y Turismo en el Gobierno de Aragón.

OTROS RECONOCIMIENTOS

El Consejo de Gobierno también ha sellado los otros tres reconocimientos que contempla el premio. El CEIP 'Ramón y Cajal' de Pina de Ebro (Zaragoza) recibe el galardón a la contribución al medio ambiente rural por su proyecto 'Naturaleza-Aula-Ecosistema. El ciclo que transforma', que integra educación, ciencia ciudadana y cuidado del entorno.

La Asociación Grupo de Medioambiente del Distrito Sur de Zaragoza obtiene el premio a la contribución al medio ambiente urbano por su proyecto 'Renaturalización vecinal del Distrito Sur', que impulsa la recuperación de espacios degradados mediante la participación y el voluntariado ciudadano.

Por su parte, el periodista de Heraldo de Aragón, Rubén Darío Núñez, recibe el reconocimiento a la contribución al conocimiento y difusión del medio ambiente por su trabajo durante 205 días dando voz al deterioro de los Ibones de Anayet, contribuyendo a generar conciencia sobre la protección de este espacio.

El Premio Aragón Medio Ambiente tiene como objetivo reconocer públicamente iniciativas y trayectorias que contribuyen a la protección y mejora del medio ambiente aragonés. Las cuatro candidaturas premiadas fueron propuestas por unanimidad por el jurado del premio tras analizar las candidaturas presentadas a la convocatoria de 2026.