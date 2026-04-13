Las Fiestas Goyescas 2026 serán más inmersivas, participativas y con nuevas propuestas

ZARAGOZA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas Goyescas 2026, que se celebrarán del 24 al 26 de abril, traen en esta edición una propuesta renovada que refuerza su carácter experiencial, participativo y cultural en torno a la figura de Franscisco de Goya. La presentación, celebrada en el Consistorio, ha contado con la participación de la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón en funciones, Pedro Olloqui; y las representantes de la Cámara de Comercio y de El Corte Inglés, Natalia García e Isabel Paricio, respectivamente.

La programación apuesta por combinar divulgación histórica, creación contemporánea y actividades para todos los públicos, con epicentro en la Plaza del Pilar y su entorno. Este año, además, introduce importantes novedades que buscan consolidar el evento como una cita cultural de referencia en la ciudad.

Además, se ha querido reforzar el carácter accesible y familiar de las Fiestas Goyescas, con propuestas pensadas para todos los perfiles de público. En este sentido, el programa incluye actividades dirigidas a público infantil, como espectáculos divulgativos y experiencias participativas, así como iniciativas turísticas tematizadas que permiten redescubrir la ciudad desde una perspectiva histórica. Entre ellas destacan recorridos guiados y buses tematizados que conectan distintos puntos de Zaragoza vinculados a la figura de Goya, facilitando una inmersión completa en el contexto artístico, social y urbano del pintor.

EL REGRESO DEL 'VIDEOMAPPING'

Una de las principales novedades es la recuperación del 'videomapping' sobre la fachada del Ayuntamiento, una propuesta completamente renovada que se proyectará durante las tres noches del festival. Sara Fernández ha explicado que esta iniciativa "vuelve con una versión nueva y diferente" y permite acercar la figura de Goya desde una perspectiva visual e inmersiva, en un momento en el que la ciudad se prepara para el bicentenario del artista de Fuendetodos en 2028.

La consejera municipal ha defendido que el objetivo de estas fiestas es "acercar a Goya a la sociedad" y lograr que zaragozanos y visitantes "sientan esa época tan inspiradora a nivel artístico y cultural". En esta línea, ha destacado la incorporación de nuevas propuestas participativas como el 'Cuadromatón', que permitirá a los asistentes vestirse con indumentaria de época y obtener una fotografía ambientada en el universo goyesco.

Otra de las iniciativas que se amplían es la Estampa Goyesca, una actividad de autoestampación que este año contará con cuatro sellos distintos tras el éxito de la pasada edición. Fernández ha señalado que esta propuesta "permite que cada persona cree su propio recuerdo inspirado en Goya", reforzando el carácter interactivo del evento.

A estas novedades se suma el mercado Aquelarre Creativo, que vuelve a reunir a artistas locales, jóvenes creadores y alumnado de la Escuela de Arte de Zaragoza, consolidándose como un escaparate del talento emergente.

MODA, ARTE Y TALENTO LOCAL

La programación mantiene y potencia algunos de sus eventos más consolidados, como la décima edición de la Aguja Goyesca, el desfile de moda inspirado en la estética del pintor, y la segunda edición del certamen Pincel Goyesco, que reunirá a artistas en una creación en directo.

Desde la Cámara de Comercio, Natalia García ha destacado la evolución del proyecto, que "incorpora nuevas iniciativas cada año y mejora otras ya existentes", y ha subrayado la importancia de estas actividades para dinamizar el tejido económico local. En su intervención, ha resaltado que la Aguja Goyesca cumple diez años "uniendo el sector de la moda y el arte", generando impacto en empresas y profesionales de la ciudad.

García ha añadido que el desfile contará este año con un jurado de excepción encabezado por el diseñador Hannibal Laguna, lo que refuerza el prestigio del certamen. Asimismo, ha valorado el crecimiento del Pincel Goyesco, que "atrae cada vez a más pintores y propuestas contemporáneas".

El programa incluye también actividades ya consolidadas como el campamento napoleónico, las rondas goyescas por el casco histórico, las visitas guiadas y teatralizadas, así como la presencia de recreadores históricos que acercarán al público la vida cotidiana de la época.

La música tendrá un papel destacado con conciertos itinerantes de instrumentos históricos y la participación de agrupaciones como dulzaineros y ministriles. Como cierre, el domingo se celebrará un pasacalles con instrumentos tradicionales de la Semana Santa zaragozana.

Entre las novedades fuera del entorno principal, destaca la incorporación de Harinera Zaragoza, que acogerá la creación de un mural colectivo con 1.800 latas recicladas a cargo del colectivo Darlalata, fusionando arte, música y sostenibilidad.

REIVINDICAR A GOYA DESDE ARAGÓN

Durante la presentación, Pedro Olloqui ha puesto el acento en la dimensión identitaria del evento, defendiendo que "Goya es Aragón" y que su figura no puede entenderse sin su origen. El director general ha enfatizado que la aragonesidad del pintor "es lo que le hace universal" y ha valorado las Fiestas Goyescas como una herramienta clave para reivindicar ese vínculo.

El director general de Cultura ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y ha señalado que esta celebración forma parte de una estrategia más amplia de cara al bicentenario, en la que se combinan iniciativas culturales, expositivas y festivas. En su intervención, ha insistido en la necesidad de reconocer el papel central de Zaragoza en este proceso y ha defendido que la ciudad debe liderar las conmemoraciones.

Por su parte, Sara Fernández ha concluido que estas fiestas "siguen creciendo año tras año" y que la colaboración entre instituciones permite ofrecer una programación "cada vez más completa, abierta y participativa".

La programación, distribuida a lo largo de tres jornadas, plantea un recorrido continuo de actividades desde la mañana hasta la noche, combinando ocio, cultura y divulgación. Las sesiones nocturnas del videomapping, junto a las propuestas musicales itinerantes y las recreaciones históricas, contribuirán a generar un ambiente envolvente en el centro de la ciudad. De este modo, el evento no solo se consolida como una cita cultural, sino también como un atractivo turístico que dinamiza la actividad económica y social de Zaragoza durante el fin de semana.

La Fiestas Goyescas 2026 permiten a Zaragoza volver a transformarse durante tres días en la ciudad de Goya, combinando historia, arte y participación ciudadana en una celebración que mira al pasado para conectar con el presente y proyectarse hacia el futuro.