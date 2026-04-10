Fraga acogerá la segunda edición del Dipufest, que se celebrará el 10 y el 11 de julio

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún y el diputado provincial, Javier Catalán, presentan el cartel anunciador del Dipufest 2026, que se celebrará en Fraga los días 10 y 11 de julio. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

FRAGA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

La segunda edición del Dipufest, el festival itinerante creado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH), se celebrará en el Parque de La Pinada de Fraga los días 10 y 11 de julio.

El certamen debutó en 2025 en la ciudad de Huesca, donde se presentó como un nuevo festival veraniego con vocación itinerante, pensado para todos los públicos y con una programación capaz de combinar nombres consolidados con propuestas diversas, ha informado la institución provincial.

El presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún, y el diputado provincial, Javier Catalán, han anunciado este viernes la noticia desde el emplazamiento donde se va a realizar el festival.

Con esta elección, Fraga toma el relevo de la capital oscense y se convierte en el próximo escenario de un evento que aspira a seguir creciendo como referencia cultural del verano en el Alto Aragón.

La filosofía del Dipufest se mantiene intacta: "una cita abierta, intergeneracional y pensada para reunir sobre un mismo cartel a artistas de primer nivel y artistas locales, reforzando además el carácter descentralizado de la programación cultural promovida por la institución provincial".

EL PULMÓN VERDE DE FRAGA

La segunda edición se desarrollará en el parque de La Pinada, uno de los enclaves más reconocibles de Fraga y considerado uno de los principales espacios verdes de la capital del Bajo Cinca. Distintas referencias locales lo identifican como el "pulmón verde" de la ciudad, un recinto municipal al aire libre que en los últimos años ha seguido incorporando mejoras para intensificar su uso ciudadano y su aprovechamiento como espacio de ocio y encuentro.

La elección de este emplazamiento responde también a sus características para albergar un evento de estas dimensiones. La Pinada ofrece un entorno natural rodeado de pinos, con amplias zonas de sombra y un formato abierto especialmente adecuado para la celebración de actividades culturales y musicales en verano.

Además, el recinto ya ha acogido anteriormente eventos de gran formato, como un concierto de Estopa en mayo de 2016, o más recientemente, en 2023, el 50éFest, organizado por la Peña Fragatina para conmemorar su medio siglo de vida.

El objetivo del Dipufest es "seguir construyendo una propuesta que dinamice la actividad cultural y festiva de la provincia, con capacidad para atraer público de diferentes edades y perfiles en torno a una experiencia musical y de convivencia".

El cartel artístico, así como los detalles completos de la programación y de la producción, se darán a conocer próximamente.