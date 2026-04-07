Fraga se consolida como el municipio de más de 10.000 habitantes con menos paro de Aragón

La bajada del desempleo en Fraga ha sido de un 6,1% en el mes de marzo. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha valorado los datos de empleo correspondientes al mes de marzo, publicados este lunes por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y que sitúan a Fraga como uno de los referentes económicos de la comunidad, liderando la empleabilidad entre los municipios aragoneses de más de 10.000 habitantes.

Mientras que en el conjunto de Aragón el paro ha descendido un 3,82% --bajando de la barrera de los 50.000 desempleados-- en el último mes, Fraga ha registrado un comportamiento significativamente mejor. La caída del desempleo en Fraga ha sido del 6,1%, pasando de 377 parados en febrero a 354 en marzo. Este descenso sitúa la tasa de paro de la ciudad en un 4,58%, la cifra más baja entre los municipios de más de 10.000 habitantes de Aragón.

Estos datos consolidan a Fraga en una situación de pleno empleo, lo que refleja el dinamismo del tejido empresarial de la zona. El alcalde Ignacio Gramún ha celebrado que "estos datos demuestran una vez más que Fraga es una ciudad de gente trabajadora y una punta de lanza en la economía de la provincia y en la economía de Aragón". Asimismo, ha agradecido el trabajo de los vecinos, "ya que la pujanza y la prosperidad de nuestra ciudad es fruto del esfuerzo de todos los fragatinos".