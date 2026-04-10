Fraga será la sede del Dipufest 2026 los días 10 y 11 de julio en el parque de La Pinada

Fraga acogerá la segunda edición del Dipufest, que se celebrará el 10 y el 11 de julio - DIPUTACIÓN DE HUESCA

FRAGA (HUESCA), 10 (EUROPA PRESS)

El festival itinerante creado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) celebrará su segunda edición el viernes 10 y el sábado 11 de julio en el parque de La Pinada, consolidando así una propuesta cultural nacida para recorrer el territorio y acercar grandes citas musicales a distintos puntos de la provincia.

El certamen debutó en 2025 en la ciudad de Huesca, donde se presentó como un nuevo festival veraniego con vocación itinerante, pensado para todos los públicos y con una programación capaz de combinar nombres consolidados con propuestas diversas.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún, y el diputado provincial, Javier Catalán, han anunciado este viernes la noticia desde el emplazamiento donde se va a realizar el festival.

"Estamos muy ilusionados de anunciar que Fraga va a ser la ciudad que acoja la segunda edición del DipuFest, que será los próximos días 10 y 11 de julio y que además tendremos ocasión de hacerlo en un entorno natural único como es el Parque de la Pinada", ha afirmado Claver.

El presidente de la DPH ha apostillado que "estamos muy contentos porque este proyecto pionero que pusimos en marcha el año pasado tuvo una gran acogida por parte del público, y hay que recordar que es un festival que nos trae artistas del panorama nacional, pero que también apuesta por el talento local y que en esta próxima edición en Fraga tendremos grandes novedades, buenas sorpresas y, sobre todo, promocionaremos la cultura altoaragonesa llevando la música, el buen ambiente y en definitiva el buen rollo a todo el Bajo Cinca".

Con esta elección, Fraga toma el relevo de la capital oscense y se convierte en el próximo escenario de un evento que aspira a seguir creciendo como referencia cultural del verano en el Alto Aragón.

Por su parte, el alcalde José Ignacio Gramún ha remarcado que "la celebración del DipuFest, el próximo mes de julio, viene a confirmar que la programación cultural de nuestra ciudad. La Pinada es el lugar ideal para acoger el DipuFest, ya que es un espacio idílico que ya ha albergado en su día diferentes eventos como el concierto de Estopa en el año 2016 y también el festival por el 50 aniversario de Peña Fragatina que fue en el año 2023".

La filosofía del Dipufest se mantiene intacta: una cita abierta, intergeneracional y pensada para reunir sobre un mismo cartel a artistas de primer nivel y artistas locales, reforzando además el carácter descentralizado de la programación cultural promovida por la institución provincial. La primera edición se celebró los días 4 y 5 de julio de 2025 en la plaza de toros de Huesca.

El festival se desarrollará en el parque de La Pinada, uno de los enclaves más reconocibles de Fraga y considerado uno de los principales espacios verdes de la capital del Bajo Cinca. Distintas referencias locales lo identifican como el "pulmón verde" de la ciudad, un recinto municipal al aire libre que en los últimos años ha seguido incorporando mejoras para intensificar su uso ciudadano y su aprovechamiento como espacio de ocio y encuentro.

La elección de este emplazamiento responde también a sus características para albergar un evento de estas dimensiones. La Pinada ofrece un entorno natural rodeado de pinos, con amplias zonas de sombra y un formato abierto especialmente adecuado para la celebración de actividades culturales y musicales en verano. Además, el recinto ya ha acogido anteriormente eventos de gran formato, como el concierto de Estopa celebrado en Fraga en mayo de 2016, o más recientemente, en 2023, el 50éFest, organizado por la Peña Fragatina para conmemorar su medio siglo de vida. L

a celebración del Dipufest 2026 en Fraga refuerza la apuesta de la Diputación Provincial de Huesca por llevar la cultura a todo el territorio y por convertir este festival en una marca propia, reconocible y en movimiento.

El objetivo es seguir construyendo una propuesta que dinamice la actividad cultural y festiva de la provincia, con capacidad para atraer público de diferentes edades y perfiles en torno a una experiencia musical y de convivencia. La propia presentación del festival en 2025 ya subrayó su vocación de evento itinerante y dirigido a todos los públicos.

El cartel artístico, así como los detalles completos de la programación y de la producción, se darán a conocer próximamente. Será entonces cuando se desvelen los nombres que protagonizarán esta segunda edición y la configuración definitiva de un festival que da un paso más en su recorrido provincial con parada este año en Fraga.