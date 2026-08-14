El fuego obliga a desalojar Anzánigo y suspender la circulación ferroviaria entre Ayerbe y Sabiñánigo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado de Santa María de la Peña. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha obligado a desalojar la localidad de Anzánigo y a suspender temporalmente la circulación ferroviaria entre Ayerbe y Sabiñánigo, ha informado este viernes el Gobierno de Aragón.

El Servicio Infoar del Ejecutivo autonómico ha enviado un ES-ALERT para la evacuación de Anzánigo y los 36 vecinos han sido trasladados al pabellón polideportivo de Ayerbe.

Con esta evacuación, los núcleos desalojados son los siguientes: Anzánigo, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Santa Cruz de la Serós y Binacua, además del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. El número total de personas evacuadas asciende a 891, incluidos los 100 ocupantes del Camping Pirineos.

Mientras tanto, permanecen en situación de prealerta las localidades de Santa Cilia, Puente la Reina de Jaca, Atarés y Bernués, han informado las mismas fuentes.