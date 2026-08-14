El fuego obliga a desalojar Anzánigo y suspender la circulación ferroviaria entre Ayerbe y Sabiñánigo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado de Santa María de la Peña.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado de Santa María de la Peña. - GOBIERNO DE ARAGÓN.
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 13:18
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HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) ha obligado a desalojar la localidad de Anzánigo y a suspender temporalmente la circulación ferroviaria entre Ayerbe y Sabiñánigo, ha informado este viernes el Gobierno de Aragón.

El Servicio Infoar del Ejecutivo autonómico ha enviado un ES-ALERT para la evacuación de Anzánigo y los 36 vecinos han sido trasladados al pabellón polideportivo de Ayerbe.

Con esta evacuación, los núcleos desalojados son los siguientes: Anzánigo, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Santa Cruz de la Serós y Binacua, además del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. El número total de personas evacuadas asciende a 891, incluidos los 100 ocupantes del Camping Pirineos.

Mientras tanto, permanecen en situación de prealerta las localidades de Santa Cilia, Puente la Reina de Jaca, Atarés y Bernués, han informado las mismas fuentes.

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