'Las que fueron a servir' y 'Tito', ganadoras de la Fal Dorada de la IX edición de Festifal en Urrea de Gaén (Teruel)

Foto de familia en la gala de entrega de premios del IX Festifal —Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Rural— de Urrea de Gaén.

El IX Festifal, Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Rural, ha celebrado su gala de clausura en el Cine de Urrea de Gaén (Teruel) con las victorias de 'Las que fueron a servir' (2025), de Patricia Hernández Guerrero, reconocido como Mejor Cortometraje Documental, y 'Tito' (2025), de Javier Celay, premiado como Mejor Cortometraje de Ficción.

La Mención Especial del Jurado recayó en 'Revivir el campo' (2024), de Diego García Vega, "por mostrar de forma brillante que los problemas del campo afectan a toda la sociedad", y el Premio del Público, que este año se entregaba por primera vez, fue para 'Sara' (2024), de Ariana Andrade Castro.

El certamen, organizado por el Centro de Estudios del Bajo Martín con la colaboración del Ayuntamiento de Urrea de Gaén y la Comarca del Bajo Martín, registró el aforo completo en todas las sesiones, con público de todos los pueblos de la comarca.

Esta novena edición recibió en torno a un centenar de trabajos procedentes de España, Francia, Serbia, Perú y Bélgica, de los que se seleccionaron dieciséis finalistas.

En la categoría Documental compitieron: 'Revivir el campo' (2024), Diego García-Vega; 'Yo, mi, me conmigo' (2024), Alicia Van Assche; 'El reflejo del lago' (2025), Aníbal del Casar; 'Fortes, ensemble!' (2025), Fred Prat; 'Krosnja' (2023), Predrag Todorovic; 'Las que fueron a servir' (2025), Patricia Hernández Guerrero; 'El pueblo de los melones' (2025), Roberto Robres y Jesús Causapé; 'Recordos asolagados' (2024), David Vázquez "Pinancho"; e 'Ixigoleta y Bordón' (2025), Silvia Orós Daga.

En Ficción lo hicieron: 'Sara' (2024), Ariana Andrade Castro; 'Fagnes 1986' (2024), Nicolas Monfort; 'Maria Enganxa' (2025), Luis Ortas Pau; 'Calcetines' (2025), Miguel Ángel Olivares, Ana Beyron y Alejandra Beyron; 'Entre Mitgeres' (2025), Andreu Oliva; 'Tito' (2025), Javier Celay; y 'Ahozko Tradizioa' (2024), Eneko Muruzabal Elezcano.

El jurado de esta edición estuvo formado por Mirella R. Abrisqueta, Jorge Asín, Ana Bescós García, Manuel Buil Sanz y José Manuel Herráiz.

En la apertura intervinieron la alcaldesa de Urrea de Gaén, Silvia Blasco, quien subrayó el papel imprescindible del voluntariado; la titular de Cultura de la Comarca del Bajo Martín, Mari Ángeles Calvo, que destacó las líneas de apoyo a la cultura desde la institución; y José Ángel Guimerá, presidente del CEBM, que reclamó mantener el respaldo institucional ante los recortes de los últimos años.

La jornada de clausura contó con la participación de la Muestra Cinematográfica de Moyuela como festival invitado y la actuación acústica 'La estrella azul', a cargo de Pepe Lorente y Javier Macipe, antes de la entrega de los galardones La Fal Dorada.

Por último, la jornada inaugural incluyó una master class para 44 escolares de 4.o de ESO del Instituto Comarcal Pedro Laín Entralgo, titulada 'Haz tu peli con JAGui' e impartida por José Ángel Guimerá -presidente del CEBM, productor y director de cine-, en la que el alumnado participó de forma muy activa; además, en la ermita de Sta. Bárbara se pudo visitar la exposición fotográfica de David Castillo, "Repasando el Festifal". Ya se trabaja en la próxima edición, que marcará un hito: Festifal X.