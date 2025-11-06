Las fuertes tormentas dejan sin suministro eléctrico a 110 clientes en la provincia de Huesca

Archivo - Un hombre cambia la bombilla de una lámpara - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

HUESCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes tormentas registradas esta madrugada en la Comunidad Autónoma de Aragón han dejado sin suministro eléctrico a 110 clientes en la provincia de Huesca, aunque han llegado a estar afectados hasta 1.913 abonados en distintas localidades de Aragón.

Esta incidencia, producida en las líneas de media tensión, ha supuesto que se hayan quedado sin luz vecinos de distintas localidades aragonesas, que pasadas las 09.30 horas solo se localizan en la provincia de Huesca, ha informado desde Endesa a Europa Press.

Las localidades de la provincia de Huesca donde se ha cortado el suministro son Angüés, Antillón, Arguis, Biescas, Blecua y Torres, Caldearenas, Casbas de Huesca, Nueno, Peralta de Alcofea, Pertusa y Sariñena.

En Zaragoza se habían quedado sin suministro eléctrico en Caspe y Cuarte de Huerva; y en la provincia de Teruel la localidad de Galve, pero se ha reanudado desde primera hora de la mañana.