La Fundación 14 de Abril participa en el XIII Encuentro Transfronterizo de Memoria Democrática y Antifascista

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 14 de Abril, cuyo director ejecutivo es el excoordinador general de IU Aragón, Adolfo Barrena, participa este fin de semana en el XIII Encuentro Transfronterizo de Memoria Democrática y Antifascista, han informado en una nota de prensa.

Durante todo el fin de semana, se reúnen en Logroño 27 asociaciones memorialistas españolas y francesas. Será un fin de semana de ponencias, debates y talleres en los que se pondrán en común trabajos, experiencias y actividades sobre la Memoria Democrática.

"Estos encuentros --ha señalado Adolfo Barrena-- se realizan desde el año 2010. Se celebran cada año en uno de los países. Este año le corresponde organizarlos a la Asociación La Barranca de Logroño".

"Coincidimos --ha añadido Barrena-- asociaciones que, tanto en Francia como en España, trabajamos por la Memoria Democrática y lo hacemos, esta vez, desde la preocupación que significa, para la Memoria, pero para la democracia en su conjunto, el ascenso de la ultraderecha, no solo en nuestro países, sino en toda Europa".

Durante las jornadas de trabajo se celebrarán debates, conferencias, mesas redondas, talleres, grupos de trabajo y exposiciones, además de realizar visitas a lugares de memoria democrática de la Rioja.

"Una de las mesas redondas --indican desde la 14 de Abril-- será sobre el órgano de represión franquista que fue el Tribunal de Orden Público y en ella participará, junto a otras personas que fueron procesadas, Miguel Angel Zamora, sindicalista, uno de los fundadores de las CCOO de Aragón, y procesado por el TOP en el conocido proceso 1001".

El sábado, día 5, se desarrollarán 4 grupos de trabajo en los que, las asociaciones memorialistas, debatirán y harán propuestas sobre Educación y Memoria, Estrategias de Comunicación de la Memoria Democrática, La Iglesia Católica y la Memoria Democrática y Amenazas y Retos para la Memoria Democrática.

Precisamente este grupo de trabajo, el de Amenazas y Retos para la Memoria Democrática, será coordinado por Adolfo Barrena, director ejecutivo de la Fundación 14 de Abril.

"Un eje de trabajo en este grupo será definir estrategias para conseguir que la memoria democrática sea un asunto de estado porque, hoy en día, más allá de hechos puntuales, no está en la agenda política" declara Barrena.

"Tampoco fuera de los espacios y ámbitos de trabajo del movimiento memorialista, está en la ciudadanía, ni en los movimientos ciudadanos, organizaciones sociales, ni en los centros de enseñanza".

"Necesitamos conseguir que la memoria democrática deje de ser considerada como 'algo de izquierdas', que se supere eso tan común de que son 'batallas de abuelos".

"La Memoria Democrática no es cuestión de derechas o de izquierdas. Condenamos el fascismo, el nazismo y el franquismo por ser regímenes totalitarios y genocidas, no por ser de derechas. Es imposible ser demócrata y no ser antifascista. Tampoco es cosa del pasado porque la memoria democrática posibilita la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas de golpes de estado, de la guerra, de las dictaduras nazi, fascista o franquista. El conocimiento del pasado es uno de los elementos fundamentales para el derecho que tenemos a la No Repetición", ha concluido Barrena.