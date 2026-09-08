Fundación Caja Rural de Aragón y ARAME impulsan el liderazgo femenino en la industria y la cultura

El convenio impulsa un programa anual que resalta el papel de las empresas industriales, la de arte y cultura de Aragón, y el liderazgo transformador de las mujeres que las dirigen - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias (ARAME) y la Fundación Caja Rural de Aragón han firmado este martes, 8 de septiembre, un convenio de colaboración para visibilizar a las empresas industriales y a las empresas vinculadas al arte y la cultura de la Comunidad, así como el liderazgo femenino que impulsa ambos sectores.

El acuerdo se ha formalizado en la sede de la Fundación Caja Rural de Aragón, situada en la calle Coso, 29, de Zaragoza, con la participación de su directora, Laura Prada Navarro, y de la presidenta de ARAME, Olga Pinilla Barcelona.

La colaboración contempla la puesta en marcha de un programa anual que permitirá acercar a la sociedad aragonesa dos ámbitos "muy distintos entre sí y todavía poco conocidos", pero considerados fundamentales para el desarrollo, la transformación y el avance de Aragón: la industria y el arte y la cultura.

La iniciativa pretende poner el foco en mujeres que, desde sus empresas y proyectos, están promoviendo la innovación, generando empleo y creando referentes para las futuras generaciones de empresarias y empresarios. El objetivo es mostrar su trayectoria, sus aportaciones y su capacidad para transformar el entorno económico, social y cultural.

Según han explicado ambas entidades, el convenio nace de un interés común por contribuir a una sociedad aragonesa más equitativa, basada en una igualdad real. Para ello, se dará visibilidad tanto a las compañías como a sus protagonistas, con especial atención a las mujeres que ocupan puestos de dirección y liderazgo.

El programa abordará el mundo empresarial desde dos perspectivas. Por un lado, se centrará en la industria aragonesa, un sector relacionado con la producción, la innovación y la generación de riqueza. Por otro, prestará atención a las empresas y proyectos de arte y cultura, vinculados a la creación, la identidad y la transformación social.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

La Fundación Caja Rural de Aragón y ARAME han considerado que ambos ámbitos desempeñan un papel esencial en el futuro de la Comunidad y que es necesario reconocer públicamente el trabajo que desarrollan sus profesionales y responsables empresariales.

La propuesta también busca servir de inspiración a las nuevas generaciones, al mostrar modelos de liderazgo femenino que puedan convertirse en referentes para niñas y jóvenes que se planteen desarrollar su trayectoria en el ámbito empresarial, industrial, artístico o cultural.

Con este convenio, las dos organizaciones pretenden reforzar la colaboración entre el tejido empresarial y las entidades comprometidas con la igualdad, además de contribuir a que la sociedad conozca mejor la diversidad de actividades que forman parte de la economía aragonesa.

El programa anual permitirá, asimismo, poner en valor experiencias empresariales que habitualmente cuentan con menor visibilidad pública y destacar el papel de las mujeres que están al frente de proyectos industriales, artísticos y culturales.

La firma del acuerdo supone el inicio de una colaboración que pretende consolidarse a lo largo del tiempo mediante distintas acciones de divulgación y reconocimiento. La Fundación Caja Rural de Aragón y ARAME han expresado su voluntad de trabajar conjuntamente para impulsar una mirada más amplia sobre el liderazgo empresarial femenino y su contribución al desarrollo de Aragón.

Ambas entidades han coincidido en la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad efectiva y de reconocer el talento, la capacidad de innovación y el compromiso de las mujeres que lideran empresas y proyectos en la Comunidad.