Fundación Ibercaja entrega las ayudas de su primera convocatoria de innovación social y protección medioambiental

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha llevado a cabo la resolución de la primera convocatoria de 'Innovación social y Protección del Medioambiente' que lanzó a nivel nacional con el objetivo de apoyar proyectos centrados en esta materia.

Un total de 28 iniciativas se beneficiarán de las ayudas concedidas por la entidad. Conscientes de la importancia que tiene apoyar y visibilizar proyectos que trabajen en este sentido, Fundación Ibercaja impulsó por primera vez esta convocatoria para apoyar propuestas centradas en conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad, apostando por el desarrollo sostenible del planeta, al mismo tiempo que realizan la imprescindible labor de educar y sensibilizar a la población en esta materia.

PROPUESTAS ARAGONESAS

Entre los proyectos presentados, un total de 13 son iniciativas impulsadas y desarrolladas en Aragón. Entre ellas, en la provincia de Huesca, se encuentran los campamentos sostenibles llevados a cabo por la Fundación Scout Griebal en Aínsa, la iniciativa 'Cultivando solidaridad' de la Fundación Hand in hand en Monzón, la propuesta para el fomento de la diversidad en la zona ZEPA con la Fundación Corn for a better world, en la Almunia de San Juan, y, por último, el proyecto 'Refugios de Aragón'.

En Zaragoza, la convocatoria apoyará al programa de alimentación suplementaria de Unidades Reproductoras de Quebrantahuesos de la Fundación para la Conservación de esta ave, el 'Green Camp' de ASDE Scouts de Aragón, la iniciativa 'Sembrando conciencia ecosocial a través del compostaje' de la Fundación social Cheso, la startup CeroCO2, de la Fundación Ecología y Desarrollo que tiene como objetivo la aceleración del compromiso de las empresas lideradas por jóvenes empresarios con la Misión 'Zaragoza Ciudad Climáticamente Neutra para 2030', la iniciativa 'Gamificación para la sostenibilidad' de la Asociación para la innovación social y tecnológica, y por último, la propuesta de Cruz Roja, 'Haciendo frente a la pobreza energética'.

En la provincia de Teruel, se apoya al proyecto 'Compost-aulas', impulsado por la Asociación de Desarrollo Integral Tierras del Jiloca y Gallocanta de Calamocha, la iniciativa 'Apadrina un olivo' de la Asociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete y el proyecto 'Sabores emancipadores' de Mensa Cívica en la capital turolense.

En Cataluña, han sido beneficiarios el programa educativo, en Barcelona, 'Energías renovables y consumo responsable' de la Fundación Luz Solidaria --Castelldefels--, y el proyecto 'Agricultura y cambio climático, del problema a la solución' de L'Era, Espai de Recursos Agroecològics --Manresa--.

En Lérida, la iniciativa 'Ilersis Futuro, compromiso con las personas, el planeta y la prosperidad' de la Fundació Ilersis, y en la Seu d'Urgell, el proyecto 'Un Hogar con Alma' de la Fundación Integra Pirineus.

En Madrid, se ha destinado la ayuda a la restauración y fomento de la biodiversidad en agroecosistemas de Ecoherencia SCA y al programa de cuidados de pequeños animales huérfanos de GREFA, en Majadahonda.

Por su parte, en la provincia de Guadalajara, la convocatoria ofrecerá su ayuda al proyecto 'Ribera artesones' de la Fundación Apadrina un árbol de Mazarete y la iniciativa para ayuda a las aves esteparias de la Fundación Global Nature en Tortuera.

En la Comunidad Valenciana, se encuentran el proyecto 'Biodiversidad cultivada' de la Associació Connecta Natura en Alcudia de Veo --Castellón-- y 'Salvando el Mediterráneo' de Xaloc Asociación para el Estudio y Conservación del Entorno en Valencia.

El listado de proyectos beneficiarios lo completan 'Sostenibilidad en ruta' de AMYCOS, en Burgos, el programa 'Voluntariado ambiental plantabosques' de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, en Mérida, 'Andalucía: un mar de olivos' de la Fundación Juan Ramón Guillén de Sevilla, 'Barreras verdes con escolares' de la Fundación Canaria para la Reforestación, en Las Palmas, y el proyecto para la 'Protección de la lagartija pitiusa en fincas agrícolas' de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera.

La sostenibilidad y la protección del medioambiente son un eje transversal a toda la actividad impulsada por Fundación Ibercaja en su compromiso por garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado de la naturaleza y el bienestar social.