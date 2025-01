Fundación Ibercaja expone obra de Goya en Patio de la Infanta mientras trabaja en la ampliación de "su casa" en Zaragoza

La subdirectora del Museo Goya, Cristina Rubio; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la directora del Museo Goya, May Forcén; y la jefa de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, en la sala de exposición de 'Goya. Interludio'

La muestra se titula 'Goya. Interludio' y supone un "respiro" en el proceso de transformación del museo

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja acoge una nueva muestra temporal, con motivo de las obras de ampliación de "su casa", el Museo Goya, que incluye las 32 obras del pintor aragonés. El visitante recorrerá diferentes momentos artísticos de la vida del pintor, desde sus primeras pinturas hasta su producción más reflexiva, con retratos, cuadros de corte religioso o el boceto utilizado para el lienzo 'El 2 de mayo de 1808 en Madrid'.

La muestra, que se abre al público este lunes, 27 de enero, nace del objetivo de Fundación Ibercaja de continuar exhibiendo la obra del pintor de Fuendetodos mientras se desarrollan los trabajos de ampliación del Museo Goya, espacio en el que habitualmente se pueden visitar, que concluirán en el segundo semestre de 2026.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha contado, durante la presentación de la muestra, que ha tenido lugar este lunes, que esta exposición pretende transmitir "que comenzamos una nueva etapa de pausa en el Museo Goya, pero que Fundación Ibercaja aprovecha para seguir acercando el arte y la cultura y, por supuesto, la obra de Goya".

"Nuestro más ilustre aragonés ha abandonado su casa por unos meses para convertirse en el mejor anfitrión de esta sala de exposiciones del Patio de la Infanta", ha agregado José Luis Rodrigo, quien ha aclarado que se presenta la totalidad de la obra pictórica del maestro de Fuendetodos que atesora el Museo Goya, el segundo en el mundo con mayor número del aragonés, solo por detrás del Museo del Prado.

'GOYA. INTERLUDIO'

El título de la exposición, 'Goya. Interludio' evoca "un respiro, un intervalo significativo donde el habitual bullicio que teníamos en el Museo y la continua admiración de las obras dan lugar a una exposición que se convierte en acompañamiento al proceso de reforma, una tregua enriquecedora que preserva la esencia artística mientras en la calle Espoz y Mina se produce la transformación", ha explicado la directora del Museo Goya y coordinadora de la nueva muestra, May Forcén.

Al acceder a la sala, Francisco de Goya recibe a los visitantes a través de su 'Autorretrato', una obra que desde Fundación Ibercaja consideran "una de las joyas de la colección". Tras este primer contacto con el genio aragonés, el recorrido pone el foco en 'Goya y Zaragoza', lo que corresponde a las primeras obras realizadas en la capital aragonesa en dos momentos: como alumno de José Luzán y a su regreso de Roma.

En relación a este periodo hay una segunda parada dedicada a la pintura religiosa, ya que fue protagonista de los inicios del artista aragonés. A pesar de que ha alcanzado más popularidad la obra política, psicológica y social de Goya, la pintura religiosa tuvo un papel relevante.

En este punto de 'Goya. Interludio' se sitúa el boceto para la decoración al fresco de la bóveda del Coreto de la Virgen, en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Se trata de la primera obra de importancia del pintor aragonés en la ciudad, además de su oportunidad para demostrar su capacidad artística y triunfar. Además, se incluye una reproducción de la pintura que decora la basílica para que el visitante observe su importancia.

GOYA: RETRATISTA E ILUSTRADO

Uno de los espacios de la exposición en el Patio de la Infanta que mayor protagonismo cobra es el dedicado a los retratos. Instalado en Madrid, Goya pintó a diferentes miembros de la nobleza, como Félix de Azara o Don José Cistué y Coll; y de la Corte, la reina María Luisa de Parma o Carlos IV.

Goya destaca por "su aguda percepción del mundo y su habilidad para plasmar tanto la belleza como las sombras más oscuras de la humanidad", ha señalado Forcén. El artista aragonés también retrató a familiares, entre ellos su nieto, Mariano de Goya, una obra en la que es visible su capacidad para reflejar la psicología detrás de cada rostro.

Igualmente, el compromiso de Francisco de Goya con los valores de la Ilustración es un elemento inseparable de su obra, a la que en muchos casos utilizó para criticar a la sociedad y la política de su época. Un ejemplo de ello es la serie de estampas 'Los Caprichos', así como en dos pinturas presentes en 'Goya. Interludio': 'Baile de máscaras' y 'El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La lucha con los mamelucos'.

Este viaje a través de más de una treintena de obras de Goya finaliza con una de las más recientes incorporaciones a la colección del Museo el pasado año: la única serie completa y conservada de escenas de 'Juegos de Niños', con 'Niños jugando al toro', 'Niños buscando nidos', 'Niños jugando a saltar', 'Niños jugando a soldados', 'Niños peleándose por castañas' y 'Niños jugando al balancín'.

UNA EXPOSICIÓN "VIVA"

Por otro lado, May Forcén ha subrayado que la obra de Goya que se muestra en el Patio de la Infanta estará "viva y podrá variar o ampliarse", puesto que algunas pinturas saldrán a exposiciones temporales en otros museos, igual que llegarán otras a 'Goya. Interludio'.

"Nosotros tenemos más de 600 obras en el Museo Goya y lo ideal sería seguir enriqueciendo esta exposición. Es algo más de un año --las obras de ampliación--, por lo tanto, seguramente llegará un momento en que siga viva y sigamos incorporando obras", ha precisado Forcén.

Asimismo, la directora del Museo Goya y coordinadora de 'Goya. Interludio' ha recalcado la "intimidad" que se ha conseguido en la elaboración del nuevo discurso expositivo, "incluso mayor de la que había en el propio Museo". Ha apostillado que, de la misma manera, "se luce muchísimo más la serie 'Juego de Niños', al situarla en horizontal y con una iluminación y un fondo diferentes".

En esta línea, May Forcén ha indicado que las cartelas que acompañan a las obras "no son únicamente identificativas", sino que incluyen una pequeña explicación; lo que puede acompañarse de una audioguía con la que ser "un poco más accesibles al público y que las personas que no sean especialistas en arte sean capaces de contextualizar las obras".

Acerca de la adecuación de la sala de exposición del Patio de la Infanta, el director general de Fundación Ibercaja ha aseverado: "Ya cumplía los requisitos para exponer obra obra pictórica". No obstante, se ha apostado por mejorar las condiciones con una pequeña reforma dirigida a mejorar la temperatura y la humedad, se ha elevado la altura de los techos y se ha modificado la iluminación.

Así, de la misma forma que las obras del pintor aragonés viajan temporalmente hasta el Patio de la Infanta con el propósito de continuar mostrándolas al público, las actividades, programas didácticos y ciclos de conferencias impulsados en el Museo Goya tendrán continuidad en el Patio de la Infanta. Con la adquisición de la entrada a la muestra 'Goya. Interludio', los visitantes podrán conocer el Patio de la Infanta.