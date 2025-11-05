Fundación Ibercaja firma convenio con 27 entidades de Huesca para proyectos sociales

HUESCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha firmado un convenio para desarrollar proyectos sociales con 27 entidades sociales de Huesca y provincia, que han puesto sobre la mesa el aumento de la demanda de las personas a las que atienden y de la necesidad de recibir ayuda.

Las asociaciones seleccionadas forman parte de la vigésima convocatoria nacional de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja, a través de la que apoya en toda la comunidad autónoma de Aragón a 128 entidades del tercer sector en las tres provincias.

Estas ayudas apoyan proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación de riesgo de exclusión social o dependencia social, iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas que afronten el fracaso escolar o a cubrir necesidades básicas.

También respalda acciones, actividades, talleres o programas para el crecimiento personal, el apoyo a mayores y otros colectivos sociales vulnerables.

Así lo ha indicado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, que ha sido el encargado de entregar los convenios a los representantes de las asociaciones seleccionadas.

"Las ayudas van destinadas a todo tipo de entidades que se preocupan de la acción social para conseguir una igualdad de oportunidades en todas las personas y quizá el mayor número de proyectos se destinan a que las personas puedan ser dueñas de su vida, se les ayuda, se les orienta a buscar y encontrar un trabajo o en su formación para encontrarlo", ha explicado.

ALGUNAS DE LAS ENTIDADES BENEFICIADAS

Uno de los convenios ha sido firmado con la Asociación Autismo Huesca, cuya gerente, Gloria Ruiz, ha agradecido la ayuda recibida. "Todos los años presentamos este proyecto, porque es de continuidad y es para el desarrollo de habilidades sociales y fomento de la autonomía en personas con trastorno del espectro del autismo y con esta ayuda cada año podemos ir mejorando, porque además el TEA es una de las discapacidades que más casos se está diagnosticando", ha apuntado.

También se ha firmado un convenio con la Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos. "El apoyo de entidades financieras con Fundaciones a su cargo es necesario para conseguir nuestros fines porque no se llega, nosotros estamos atendiendo actualmente a una oblación mucho más elevada con demandas constantes", ha destacado su gerente, María Ángeles López.

También se ha firmado un convenio con la Residencia Sagrado Corazón de Fraga, cuya directora, Natalia Fortón, ha coincidido en su agradecimiento y en la necesidad de recibir apoyo.

Gracias a este convenio se da sustento a dos programas del Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca. Uno de ellos se basa en la atención a las personas con problemas de adicción y otro en la salud emocional de los jóvenes, prevención de riesgos de suicidios y conductas autolíticas.

Fernando Carrera es su director y ha dicho que "por desgracia, en ambos proyectos estamos con saturación en cuanto a la cantidad de personas que nos vienen a pedir ayuda especialmente en el tema de salud emocional".