Fundación Ibercaja reivindica a Goya con la primera y única creación musical inspirada en el aragonés más universal

1116825.1.260.149.20260914152511 El director de orquesta Grzegorz Nowak (d), el compositor Joan Valent (i), y el director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo (c), durante el estreno de la Sinfonía Goya, en el Patio de la Infanta, a 14 de septiembre de 2026, en Zaragoza, A - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha impulsado la primera y única creación musical dedicada a Francisco de Goya y Lucientes, 'Sinfonía Goya', una obra de Joan Valent que se inspira en la vida y obra del pintor aragonés, en sus diferentes etapas, tensiones, contrastes y emociones, sin dejar de lado la sordera que padeció en sus últimos años de vida y ha servido de principal hilo argumental para la composición.

Se trata de una obra de 47 minutos de duración, requiere un total de 110 músicos sobre el escenario para su interpretación y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, la ha definido como una composición "espléndida, majestuosa, inspirada en la vida y en la obra del pintor", con una partitura "que no ilustra a Goya, sino que dialoga con él".

La presentación de 'Sinfonía Goya' ha tenido lugar este lunes en el Patio de la Infanta, en Zaragoza, donde se ha podido escuchar un breve fragmento de la obra musical. La rueda de prensa ha contado con la participación del director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; el compositor Joan Valent; el director Grzegorz Nowak; y el presidente de Subterfuge Classics, Carlos Galán.

Francisco de Goya "ha sido pintado, escrito, filmado, estudiado, discutido y admirado en todas las lenguas, pero no tenía sinfonía", ha expresado José Luis Rodrigo, así que "nos pareció una ausencia que había que reparar y decidimos hacerlo encargando la obra, asumiendo el riesgo y confiándoselo a un compositor de primer nivel", Joan Valent, una figura "absolutamente consolidada". La creación de esta propuesta inédita se enmarca en el 150 aniversario de Fundación Ibercaja.

El aragonés más universal "es imagen y necesitábamos un compositor acostumbrado a pensar en imágenes, capaz de traducir a sonido lo que un pintor dejó dicho en un lienzo o en un grabado", ha precisado José Luis Rodrigo, quien ha reconocido en la música de Valent "una gran belleza melódica, una luminosidad casi mediterránea y una capacidad muy poco común para la sombra, para lo inquietante, para lo que no se dice, luz y sombra". También "tiene el oficio sinfónico para sostener una obra de esta escala, que exige saber escribir para una gran orquesta y para una voz solista", ha añadido.

En este punto, José Luis Rodrigo ha rememorado que fue en el invierno de 1792 cuando Francisco de Goya, que tenía 46 años y ya era pintor de Cámara, "viajó a Andalucía, donde cayó gravemente enfermo. Estuvo semanas entre la vida y la muerte. Sobrevivió, pero se levantó de aquella cama completamente sordo".

"Goya vivió 35 años más" y vieron la luz las pinturas negras, numerosos retratos y sus series de grabados 'Los Desastres de la Guerra' o 'Los caprichos', "lo mejor de su obra", ha resumido Rodrigo, para agregar: "234 años después de aquel invierno esta Fundación ha encargado una sinfonía para él", de modo que "el pintor que pasó media vida en silencio va a tener por fin su música. No la escuchará, pero la escucharemos nosotros y la escucharán los que vengan detrás".

CUATRO MOVIMIENTOS EN TORNO A SU MIRADA

La 'Sinfonía Goya', se adentra en la visión que el artista ofreció en sus diferentes etapas, con las tensiones, contrastes y emociones y supone una relectura contemporánea a este recorrido, más allá de una ilustración o un acompañamiento literal a su obra pictórica.

Está estructurada en cuatro movimientos: I. Tinnitus / Los Caprichos / Saturno, II. Regreso a la Luz / Lo Femenino, III. La Lechera de Burdeos, y IV. Los Desastres de la Guerra. El recorrido musical abarca desde la crítica social presente en sus Grabados hasta la oscuridad más radical de su última etapa, pasando por la intimidad, la belleza y la tragedia histórica que caracterizó a algunas de sus Estampas.

Su interpretación exige 110 músicos sobre el escenario, lo que la convierte en "una gran obra sinfónica en el sentido más pleno, con la escala, la ambición y el despliegue que la figura de Goya merecía", ha destacado Rodrigo. La obra dura exactamente 47 minutos y su partitura contiene 1.045 compases, 75.861 notas y 15.014 silencios.

Valent ha relatado que la creación de 'Sinfonía Goya' le ha llevado "un año y medio": "Compré todos los libros que había de Goya en la tienda del Museo del Prado y después de mucho leer, informarme y estudiar su vida y pensamiento, su perfil humano, hubo algo que me atrapó: cómo sonaba el mundo para alguien que lo pintaba de esa manera y no lo podía oír".

"Este es el argumento de la sinfonía: cómo suena el mundo de Goya, lo que no podía oír él. El mundo de la sordera es algo que me apasionó", ha comentado Valent, que ha detallado que en la sinfonía "hay un factor que es el 'tinnitus', ese sonido fijo que siempre oye en la gente que no puede oír. La sinfonía empieza así y es algo que se va repitiendo periódicamente".

Sobre la incorporación de la soprano Sabina Puértolas, Joan Valent se ha referido a 'La lechera de Burdeos', "un cuadro de una luminosidad fantástica" que pintó poco antes de su muerte y que llama la atención porque "no se le ven las manos y Goya era famoso por ser un gran retratista de manos". "En cierto modo, se adelanta cien años al modernismo y lo que hago es que 'La lechera de Burdeos' le cante a él ese poema de 'Bellas sombras'", ha especificado.

Por otro lado, 'Sinfonía Goya' alterna "lenguaje contemporáneo con el tonal, a veces cercano al mundo postromántico y otras está en un mundo completamente polirítmico. Va de un mundo a otro, pero va con fluidez", ha descrito el compositor.

ESTRENO EN ZARAGOZA Y MADRID

'Sinfonía Goya' es una creación artística inédita y la única en el mundo dedicada a Francisco de Goya que se representará por primera vez en exclusiva el día 2 de octubre, a las 19.30 horas, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, interpretada por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y bajo las órdenes del director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, Grzegorz Nowak, con la participación de la soprano Sabina Puértolas, quien canta en el tercer movimiento --titulado 'La Lechera de Burdeos'--.

Tres días después, recalará en Madrid, con la interpretación que se llevará a cabo el 5 de octubre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Nacional de la capital española. Tras su interpretación en primicia en Zaragoza y Madrid, la 'Sinfonía Goya' se lanzará el 6 de octubre a través del sello discográfico Subterfuge Classics y podrá escucharse en Spotify, Apple Music, Amazon y YouTube.

Por su parte, Carlos Galán ha reflexionado sobre la "declaración de intenciones" que supone para el sello discográfico que preside publicar esta obra : "Quizás porque vivimos rodeados de ruidos y contenidos que duran unos segundos, que aparezca alguien proponiéndonos 47 minutos para escuchar, mirar hacia adentro y enfrentarnos a Goya, a la sordera, a la belleza y finalmente a la guerra, sin ofrecernos un final tranquilizador, nos recuerda algo tan incómodo como profundamente goyesco, que de la guerra no necesariamente aprendemos nada".

DIRECCIÓN DE GRZEGORZ NOWAK

Grzegorz Nowak, director permanente asociado de la prestigiosa Royal Philharmonic Orchestra de Londres, se encuentra al frente de la interpretación de este proyecto musical que él mismo ha definido como "un reto": "Era una cosa muy complicada, desde luego no era fácil y tenía que ser en manos de virtuosos de la música".

"Cuando vi la partitura, lo primero que pensé es que estaba frente a una obra de arte accesible para todo el mundo y no solo para aficionados específicos de un tipo de música en concreto o unos pocos", ha afirmado.

El próximo 2 de octubre, en Zaragoza, será "la primera puesta en escena real" de 'Sinfonía Goya', ha contado Grzegorz Nowak, ya que durante los ensayos y las grabaciones no se interpreta la pieza completa, sino que "vamos parte por parte".