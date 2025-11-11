La Fundación Santa María de Albarracín termina este mes la restauración de otros 220 metros de la Escalinata de Teruel

Archivo - Trabajos de restauración en la escalinata del Óvalo de Teruel. - FUNDACIÓN SANTA MARÍA DE ALBARRACÍN. - Archivo

ALBARRACÍN (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

El Centro de Restauración de la Fundación Santa María de Albarracín terminará este mes los trabajos de acondicionamiento de un paño de 220 metros cuadrados de la Escalinata próxima al Paseo del Óvalo de Teruel, afectado especialmente por las humedades acumuladas durante décadas.

El director de la Fundación, Antonio Jiménez, ha indicado a Europa Press que este es un fragmento amplio de los 1.300 metros cuadrados que ocupa la Escalinata, próxima al río Guadalaviar-Turia, pero sobre todo afectada por los acuíferos del Óvalo y todo el conjunto histórico, también de los antiguos aljibes y acequias medievales.

Antonio Jiménez ha explicado que "el problema es que la escalinata ha actuado a modo de esponja con todas las aguas recibidas del Óvalo y esa esponja se tiene que secar, y si no respira, transpira por los ladrillos y el carbonato acaba dañándolos".

Respecto a las aguas del conjunto histórico, el director de la Fundación ha señalado que corresponde al Ayuntamiento determinar el sistema para corregir "esa patología demostradísima", que requiere una obra civil que afecta sobre todo al Óvalo de Teruel.

CARBONATOS

"La humedad permanente acaba creando una capa exterior, una precipitación de carbonatos que da un aspecto blanquecino continuo que llega a tener un centímetro de grosor" y que se quita picando y "con papetas", una técnica que consiste en dejar un tiempo un papel impregnado en productos químicos para reblandecer el carbonato para después retirarlo con más facilidad. El carbonato es el factor más deteriorante de todo el monumento, ha apuntado Jiménez.

Además, se está retirando todo el rejuntado de cementos que se añadió en la anterior reforma, a principios del siglo, cuando se restauró el Óvalo. El director de la Fundación ha explicado que "ese cemento le impide transpirar y eso hace que los ladrillos filtren la humedad interior "y acaban creándose encostramientos difíciles de quitar", pero "los restauradores --encabezados por la directora del Centro, Lidia Alcalá-- ya tienen la técnica, ya han experimentado para saber cuál es el procedimiento que les da más resultados".

"Todo eso ha conllevado el deterioro de la decoración neomudéjar" y, de hecho, la boca del túnel de la escalinata "ha habido que hacerla nueva" porque "las --piezas-- faltantes eran brutales, puede ser porque la gente las quita, pero sobre todo porque esos carbonatos producen una especie de cuña que hace que la cerámica salte parcial o totalmente, y en la mayoría de los casos ha habido que reemplazarlas de una manera exagerada". Se han repuesto 160 piezas.

PRÓXIMAS FASES

Una vez terminada esta zona de 220 metros cuadrados, en 2026 se encarará la cuarta fase de restauración, la de la zona más alta, frente a la delegación territorial del Gobierno de Aragón, y después, entre 2026 y 2027, se acometerá el entorno de la fuente.

Jiménez ha recordado que la Fundación Térvalis aporta 200.000 euros anuales a la restauración de la escalinata. "Está quedando francamente bien", ha considerado.