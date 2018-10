El gerente cesado de Ecociudad dice asumir la legalidad y cree que el análisis político no le compete

Publicado 14/02/2018 15:30:08 CET

El hasta ahora gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, que ha sido cesado este miércoles por el presidente de la sociedad municipal, el también alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha dicho que con esta decisión asume la legalidad, pero ha rehusado hacer un análisis político al estimar que no le compete. Le sustituirá el también funcionario municipal Joaquín García Lucea.

"Estoy asumiendo que la vida tiene un inicio y un fin y asumo legalidad; soy licenciado en Derecho, me he educado en esa estructura y el análisis político no me incumbe a mi", ha resumido su nueva situación.

Según ha relatado, "me han dado las gracias por la prestación de los servicios y esa amable actitud es lo que se corresponde entre personas civilizadas", ha expresado, tras su salida de la reunión de Ecociudad a los quince minutos de convocarse.

"No he expresado más que afecto a la legalidad y en el terreno de lo personal he pensado que todavía podía desarrollarse un poco más, pero no lo ha decidido así el que tiene la capacidad para hacerlo y poco más que decir", ha manifestado.

GESTIÓN INTENSA

Sobre su trabajo estos dos últimos años con el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha precisado: "Valoración política no me corresponde y en la personal es patente el esfuerzo de todo el equipo de 12 personas que gestionan 30 millones de euros y que ha hecho una gestión intensa, también en inversión y en la gestión del gasto".

Miguel Ángel Portero ha relatado que en Ecociudad se hace el conjunto de la gestión y se han hecho inversiones "importantes". "Nos hemos encontrado con las circunstancias propias de cualquier servicio de esas dimensiones como es la depuración, la red de alcantarillado y el conjunto de servicios de cobro". "Creo que hemos conseguido un estándar de servicio correcto", ha opinado.

Ha querido apostillar que las cuentas y auditorías "siempre han sido aprobadas" y ha dado las gracias al servicio que han prestado las 12 personas del consejo de administración con las que ha trabajado 16 años.

"Todos tenemos dos almas", ha diferenciado, y en la personal ha invitado a que cada uno piense sobre cómo se encontraría "si se le despide de su puesto de trabajo de un día para otro", mientras que en el ámbito profesional ha reiterado: "Hemos cumplido con nuestro deber, el debate político es otro y los proyectos se han contestado con la realidad y han salido adelante".