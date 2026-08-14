El Gobierno de Aragón aclara que el humo que llega a las Cinco Villas es del incendio de Riglos

El avance del incendio de Huesca obliga a desalojar los bienes del monasterio de San Juan de la Peña - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aclarado este viernes que la gran cantidad de humo que está llegando a la Comarca zaragozana de las Cinco Villas procede del incendio declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) y que, por tanto, no se trata de un incendio propio.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación para tranquilizar a la población tras el "aluvión" de llamadas que se está registrando en el 112.