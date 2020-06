El Gobierno de Aragón busca consensos para avanzar en las obras hidráulicas de la región

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha constituido este lunes la Mesa del Diálogo del Agua con el objetivo de lograr el consenso de los distintos agentes implicados para avanzar en las obras hidráulicas de la región.

Este encuentro llega después de que en mayo el Tribunal Supremo rechazase un recurso presentado por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional de 2017 que anuló el anteproyecto del pantano de Biscarrués y su declaración de impacto ambiental.

Esta Mesa, enmarcada en la Comisión del Agua, ha sido presentada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno autonómico, Joaquín Olona, quien, en declaraciones a los medios de comunicación, ha remarcado que hay que revisar el Pacto del Agua, "en particular de todas aquellas obras hidráulicas pendientes de ejecución que son fundamentales para el futuro inmediato de Aragón".

"La Mesa de Diálogo la constituimos sin ningún presupuesto adicional, aunque con la máxima ambición en cuanto al grado de consenso y la unanimidad, que debe ser total para que sea efectiva". De esta forma, Olona ha recordado que sobre las obras hidráulicas el Gobierno de Aragón realmente no tiene competencias y, por ello, ha incidido en que es todavía más importante el consenso para presentar ante el Estado una posición común.

"La responsabilidad de la ejecución de estas obras corresponde al Gobierno de España y a la Administración General del Estado. Lo lógico es que estas obras se puedan plantear en un marco de absoluto consenso por parte de los distintos agentes aragoneses", ha dicho. Así, ha solicitado que se abandone "ya" la línea de judicializar los conflictos.

"No tiene ningún sentido que obras cuya competencia corresponde al Gobierno de España que seamos los propios aragoneses quienes nos creemos problemas". Por ello, ha insistido en la importancia de facilitar el diálogo y que se pueda alcanzar consensos.

Olona ha apuntado que la Comisión del Agua es el máximo órgano de participación en materia de agua que hay en la Comunidad autónoma: "Forma parte de nuestro patrimonio institucional, sin este instrumento hubiera sido difícil incluso llegar hasta aquí. Estamos ante el inicio de un proceso que es complejo pero que nos sitúa por delante de lo que siempre Aragón ha sido capaz de resolver, que es alcanzar el acuerdo en aquellas cuestiones de las que depende nuestro propio futuro", ha dicho.

El consejero de Agricultura ha incidido en que su objetivo es crear el marco propicio para que todos los agentes se sientan cómodos para alcanzar un acuerdo. "Si estamos hoy aquí es porque, en gran medida, los acuerdos de 2008 no fueron suficientes. Aquellos ámbitos donde entonces se alcanzó un consenso hoy están resueltos".

"Es nuestra obligación como aragoneses volver a lograr ese consenso, volver a dar ejemplo a nosotros mismos, estar a la altura de nuestros predecesores, que fueron capaces de alcanzar acuerdos y, por lo tanto, tenemos que ser capaces nosotros también", ha detallado. Olona ha considerado que esta situación se tendría que resolver esta legislatura.

Asimismo, ha matizado que los ponentes de esta Mesa no van a ser los encargados de tomar las decisiones, sino que es el plenario de la Comisión del Agua el órgano que tiene la capacidad de aprobar los dictámenes para elevarlos al Gobierno de Aragón y luego el de España: "Hoy es el inicio de un proceso complejo, que se prolongará durante meses".

Al ser preguntado por los medios de comunicación por el minitrasvase de 4,9 hectómetros de agua del río Ebro a Santander (Cantabria), ha señalado que es un tema que no se va a tratar en esta Mesa y que la posición del Gobierno de Aragón sigue siendo contraria al mismo: "Nos hemos declarado absolutamente en contra y se está siguiendo el procedimiento establecido" para que queden patentes las razones del rechazo.

NADA DE BISCARRUÉS

El presidente de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, ha remarcado que, en esa Mesa, no va a decir nada de Riegos del Alto Aragón ni de Biscarrués: "Estoy aquí como presidente de la Federación de Regantes del Ebro y exclusivamente voy a hablar de temas referentes a la cuenca del Ebro, no estoy aquí como presidente de Riesgos del Alto Aragón, por lo que cuando se toquen esos temas yo me levantaré y me iré, yo no quiero entrar en el debate ríos del Alto Aragón, ni del Gállego ni del Cinca".

El portavoz de los colectivos ecologistas, Luis Tirado, ha dicho que su propuesta es "plantear un folio en blanco en el que exponer las diferentes cuestiones de cada representantes, que se inicie un diálogo y que este tipo de iniciativas se desarrollen mediante un sistema de mediación".

Ha manifestao que "cuando hay un conflicto se necesita esa mediación profesional, porque buscamos a toda costa conseguir esos consensos y diálogos" y ha opinado que lograr acuerdos sobre la gestión del agua en un contexto de cambio climático es "una responsabilidad con el futuro de Aragón".