El Gobierno de Aragón convoca 1.180 plazas de acceso libre a la Administración General

Antonio Villacampa en la rueda de prensa para explicar los procesos selectivos publicados este martes en el BOA. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes las convocatorias de los procesos selectivos para el acceso a diversos cuerpos de funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. El número total de plazas convocadas asciende a 1.180.

Se trata de una actuación que servirá para "adecuar la Administración autonómica a las necesidades de la sociedad y bajar la temporalidad con una mayor estabilidad del personal laboral y más funcionarios de carrera", ha explicado el director general de Administración Pública, Antonio Villacampa. Además ha recalcado que en los dos últimos años el Ejecutivo "ha movilizado 4.000 puestos".

El director ha subrayado que pretenden comenzar a realizar los exámenes en junio del año 2026 y terminar la mayoría de esos exámenes durante el mismo: "Hay que empezar a estudiar, preparar la oposición, porque no se piensen que esto va a ser como siempre había sido, de publicar y ya nos examinaremos. Publicamos y les vamos a plantear el examen en un plazo relativamente corto, porque necesitamos que la gente entre a trabajar para la Administración Pública".

Las convocatorias se estructuran en cuatro bloques correspondientes a clases de especialidad de personal funcionario de los subgrupos A1, A2, C1 y C2, y se enmarcan en las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025, que han sido acumuladas para su ejecución conjunta con el objetivo de mejorar la eficiencia y la gestión de los procesos selectivos.

En total, se han convocado 67 procesos selectivos y 1.180 plazas por turno libre, a los que puede concurrir cualquier persona que cumpla los requisitos generales establecidos. De ellas, 294 plazas en el subgrupo A1, que incluyen, entre otras, las especialidades de Arquitectos, Economistas, Titulados Superiores de Informática, Ingenieros --Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos, de Minas, de Montes y de Telecomunicaciones--, Médicos y Farmacéuticos de Administración Sanitaria, y Veterinarios.

Otras 382 plazas en el subgrupo A2, correspondientes a especialidades como Arquitectos Técnicos, Educadores Sociales, Enfermeros, Fisioterapeutas, Ingenieros Técnicos --Agrícolas, Forestales e Industriales--, Técnicos de Gestión General, Técnicos de Informática, Técnicos Medios de Gestión de Empleo y Trabajadores Sociales, entre otras; 283 plazas en el subgrupo C1, para Administrativos, Analistas de Laboratorio, Delineantes, Ejecutivos de Informática, Técnicos en Educación Infantil y Agentes para la Protección de la Naturaleza.

Por último, 221 plazas en el subgrupo C2, que incluyen Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Educación Especial, Ayudantes y Auxiliares de Laboratorio, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Agentes para la Protección del Patrimonio Cultural.

NOVEDADES EN EL PROCESO SELECTTIVO

La estructura de las pruebas se va a simplificar reduciendo el número de ejercicios en algunos casos y generalizando el uso de pruebas tipo test, como en los temarios, que han sido reducidos y actualizados.

Estas medidas buscan agilizar el desarrollo del proceso, reforzar la objetividad y la transparencia, y garantizar el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

Estas novedades dan cumplimiento a los criterios establecidos en el acuerdo de 9 de julio de 2025 del Gobierno de Aragón, publicado mediante la Orden HAP/1077/2025, de 14 de agosto, en el BOA número 168, de 1 de septiembre de 2025.

Asimismo, tras estas convocatorias, está prevista para el próximo mes de enero la publicación del resto de plazas --1.071-- incluidas en las Ofertas de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025, que comprenderán 672 plazas de acceso por promoción interna a cuerpos de personal funcionario, 83 para personas con discapacidad, acceso por turno libre a cinco clases de especialidad con una estructura de pruebas diferenciada para administradores superiores, interventores e inspectores financieros, sociólogos y politólogos, técnicos superiores de protocolo y superiores de gestión de empleo, además, de 270 plazas para 21 categorías de personal laboral y 46 para el resto de funcionarios.