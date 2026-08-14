El Gobierno de Aragón desaloja Atarés (Huesca), donde todavía permanecían ocho vecinos, por el incendio

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-ALERT ordenando el desalojo de la localidad de Atarés (Huesca), donde todavía permanecían ocho vecinos, a causa del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Los demás vecinos de esta localidad, que pertenece al Ayuntamiento de Jaca, ya habían abandonado su lugar de residencia a causa del incendio, han señalado las mismas fuentes.

Hasta ahora, las localidades desalojadas son Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Anzánigo y Atarés, así como el Camping Pirineos.