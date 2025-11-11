El Gobierno de Aragón impulsa más de mil cañones de nieve de última generación en dos años

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, presenta los nuevos cañones de innivación en la estación de esquí de Formigal. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha dado a conocer este martes en Formigal los nuevos cañones de innivación que se van a instalar en las pistas de esquí de las estaciones aragonesas de Aramón, que suman un total de 1.022 en los últimos dos años.

"Solo en Formigal se han instalado 532 nuevos cañones de nieve. A estos se suman los 110 de Panticosa y los 319 de Cerler. A estas unidades hay que añadir los 61 cañones instalados en la estación de esquí de Valdelinares, en la provincia de Teruel", ha desglosado Azcón, quien ha explicado que estas nuevas instalaciones consumen menos agua y un 30% menos de energía que los antiguos cañones.

Con estas máquinas, así como con otras iniciativas, el Gobierno autonómico ha gastado ya 40 de los 78 millones de euros previstos para estos cuatro años en innivación.

De ese total invertido, el 77% corresponde a fondos del Gobierno de Aragón a través del Plan Pirineos y del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), y el 23% restante a fondos de Aramón.

Además de ese millar de nuevos cañones de nieve, se han construido tres balsas de almacenamiento de agua en las estaciones de esquí de Formigal, Cerler y Valdelinares, que han aumentado la capacidad de almecenamiento en Cerler en un 243%, en Formigal en un 63% y en Valdelinares en un 80%.

TECNOLOGÍA 'SNOWFACTORY'

Del mismo modo, la inversión permitirá que en las estaciones de esquí de Formigal y Javalambre se pongan en marcha, de forma pionera en España, un total de cuatro generaciones de nieve 'SnowFactory'.

"La tecnología 'SnowFactory' es capaz de producir nieve incluso con temperaturas positivas, garantiza la continuidad de la actividad en las cotas más bajas de las estaciones durante la temporada de nieve y, por tanto, ayudará a impulsar la economía de los valles", ha asegurado el presidente aragonés.

Todas estas nuevas infraestructuras estarán operativas para el comienzo de la temporada que comenzará el sábado 29 de noviembre en las estaciones de Aramón.

Azcón ha subrayado que "a través del Plan Pirineos, se han puesto en marcha proyectos que van a reforzar una actividad económica fundamental".

"Si sumamos los proyectos ya ejecutados y los que están en marcha durante estos dos años y relacionados directamente con el sector de la nieve, podemos hablar ya de 146,5 millones de euros solo en actuaciones directas en el sector de la nieve", ha concluido.