El Gobierno de Aragón presentará el avance del Plan General de Carreteras después del verano de 2026

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, presentará en las Cortes autonómicas el avance del Plan General de Carreteras después del verano del año próximo, 2026, según ha anunciado este martes, en su comparecencia en Comisión parlamentaria, a propuesta del grupo socialista.

En su intervención, Arminio ha señalado que la planificación de carreteras comprende hasta 2040 y el Plan de Carreteras "no va mal". "Nos queda mucho trabajo por delante", añadiendo que "para la red tan extensa que tenemos el presupuesto tendría que ser mayor", apuntando que la inversión ronda los 30 millones anuales.

La red está "infrapresupuestada" y "tenemos que convivir con ello", ha añadido, indicando que con el Plan Extraordinario de Carreteras el 30% de las vías estará bien conservado y habrá que seguir invirtiendo en el 70% restante. Los porcentajes de ejecución de las obras irán subiendo.

Asimismo, el responsable de Carreteras ha asegurado que a día 30 de noviembre "la ejecución del presupuesto es de un 61,23% respecto del crédito definitivo para la Dirección General en 2025", mientras que el año pasado alcanzó el 62,71%.

"Hay dos partidas del capítulo 6 que no van a cumplirse", ha reconocido, en alusión a la ejecución de dos viseras en el acceso al balneario de Panticosa, que se ejecutará en parte en 2026, y la ejecución de un ramal de conexión entre dos carreteras en Monzón (Huesca), que tampoco se ejecutará este año.

No obstante, ha apostillado que "para poder hacer cosas es importantísimo que exista un presupuesto en 2026" y, en este sentido, ha afirmado que "tenemos proyectos aprobados para que, si tenemos dotación presupuestaria, los podamos licitar".

BALANCE

En relación con el Plan extraordinario de Carreteras, Miguel Ángel Arminio ha detallado que "estamos en el mes dieciséis de los treinta de ejecución" y "hay concesionarias que van mejor y otras peor, ya que se trata de lotes diferentes", pero "hacemos un seguimiento trimestral con el jefe de obra y el plan de ejecución".

Además, ha puntualizado que "todavía estamos en un punto de máxima ejecución en el que los porcentajes seguirán subiendo" y "después del verano habrá alguna concesionaria que habrá terminado".

Por último, el director general ha lamentado que "ha habido un proceso de estabilización de interinos, pero la cuestión de los técnicos no ha funcionado" y "el Plan extraordinario exigía once ingenieros de caminos que no tenemos", ya que "seguimos sin oposiciones para estos profesionales desde 2014".

"BAJA INVERSIÓN HISTÓRICA"

El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha destacado "la baja inversión histórica" en carreteras y que con el Gobierno autonómico de Javier Lambán "no se dejó de invertir" en esta materia, aunque se centró el gasto en servicios públicos, y ha hecho notar que el gasto es "decreciente" a lo largo de los años.

"Parecería que con ocasión de tener el mejor presupuesto de la Historia se debería haber hecho un mayor esfuerzo en carreteras", ha considerado, indicando que el gasto este año ha sido del 0,51% del presupuesto total, la mitad del año pasado, previendo que aumentará a final de año.

"Este año el gasto va peor que el año pasado", ha insistido, afirmando que "en años sucesivos no va a ir mucho mejor" porque el escenario presupuestario "va a ser mucho más complicado", a lo que ha añadido: "No vemos proyectos nuevos", llamando la atención sobre "el descontento de la gente del territorio que ven que las carreteras no ofrecen la seguridad necesaria".

El parlamentario socialista ha preguntado a Arminio sobre el Plan de Carreteras 2025-2036, la ejecución del Plan Extraordinario de Carreteras, que está en el ecuador, y si no hay más actuaciones porque no se han elaborado todavía los criterios objetivos anunciados para abordar nuevos proyectos de inversión y si la Dirección General ha tenido en cuenta las iniciativas de impulso al Gobierno aprobadas por el Parlamento. "¿Es un parón por dificultades de gestión o porque están planificando?", ha cuestionado.

"NIVELES ALTOS DE EJECUCIÓN"

El 'popular' Antonio Romero ha expresado que "el Gobierno de Aragón logra mantener niveles altos de ejecución" y que, en conjunto, la gestión de 2025 es como la de 2024, "garantizando la continuidad de las inversiones en la red autonómica", criticando "el desastre que dejaron" los socialistas durante las dos anteriores legislaturas: "Si hoy Aragón tiene urgencias, retrasos y sobrecostes es porque ustedes no hicieron su trabajo".

Ha representado a Vox la diputada Carmen Rouco, quien ha censurado los "cien millones menos de inversión" en carreteras por parte del Gobierno anterior, "un roto", asegurando que "hay un déficit importante" en inversión, tras lo que ha enfatizado que "ahora hay una urgencia mayor" por los efectos de las lluvias torrenciales. Ha preguntado si se está abandonando el 70% de las carreteras, que no están incluidas en el Plan Extraordinario de Carreteras.

En el turno de CHA, Isabel Lasobras ha hecho notar que la Comarca de Cinco Villas no tiene "ni un solo kilómetro" de carretera nacional ni de ferrocarril. Ha defendido la gestión de CHA en Vertebración del Territorio durante las dos anteriores legislaturas, elogiando el Plan Extraordinario de Carreteras, "un trabajo hecho, política útil" en beneficio de "la cohesión territorial", subrayando que "las carreteras son un servicio público esencial".

Desde Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha reclamado "conocer con más exactitud cuál es el grado de ejecución del Plan extraordinario" y si "realmente se han ajustado los criterios de diseño a la nueva torrencialidad que sucede cada vez con más frecuencia".

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha expuesto que "en la Administración una ejecución presupuestaria que supera un 60% es un éxito" porque "las empresas cuando piensan que no se les ha tratado justamente en una licitación recurren, lo que paraliza el proceso y es motivo de inejecución presupuestaria".