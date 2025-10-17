El Gobierno de Aragón rechaza frontalmente el "hachazo" a los autónomos y pide por carta a la ministra que rectifique

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, juntro a los representantes de ATA Aragón, Jorge Serrano, (izquierda) y de UPTA, Álvaro Bajén, a su lado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha enviado una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para mostrarle el "rechazo frontal" del Ejecutivo aragonés a la subida prevista de las cotizaciones a los autónomos y reclamar que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y las principales asociaciones de autónomos.

Vaquero ha llamado a "elevar la voz" y hacer "la máxima fuerza" para detener el "hachazo" que la subida de las cotizaciones sociales propuesta por el Gobierno de España supondría para los autónomos. "Una medida del Gobierno para recaudar que considera un "ataque" y un "grave perjuicio" para los "trabajadores más vulnerables" porque afectaría a muchas familias, especialmente a las de rentas más bajas y rentas medias.

En la misiva, la vicepresidenta, en nombre del Gobierno de Aragón, muestra su "profunda preocupación" por la nueva subida de las cotizaciones anunciada por el Ministerio de Elma Saiz, porque causaría un impacto "especialmente grave" sobre la estructura económica de Aragón, con 98.290 autónomos, "donde el tejido productivo se sustenta mayoritariamente en pequeñas y medianas empresas, emprendedores y autónomos que constituyen la base de nuestra economía y de la creación de empleo en el territorio".

Ese incremento, que estima podría alcanzar entre un 4% y un 35%, hasta 2.500 euros anuales adicionales por trabajador autónomo, supone a su juicio "un nuevo golpe a la competitividad y una penalización injustificada a quienes sostienen la actividad económica, la innovación y el empleo en nuestra Comunidad".

Esa medida llegaría, ha apuntado, "en un momento en que el crecimiento económico requiere estabilidad, confianza y estímulo a la inversión, este tipo de decisiones van en la dirección contraria".

El Ejecutivo aragonés sostiene haber demostrado que hay "otra forma de gobernar y de acompañar a quienes generan riqueza" y para ello enumera medidas como la cuota 0 para nuevos autónomos; los programas de segunda oportunidad para que aquellos profesionales que atravesaron dificultades; y el impulso de un plan de relevo generacional para favorecer la continuidad de negocios y oficios en el territorio, especialmente en el medio rural.

Unas políticas con las que Aragón reivindica "un modelo que apuesta por el esfuerzo individual, la libertad económica y el acompañamiento institucional como herramientas de crecimiento". Por ello, entiende "incoherente" que desde el Gobierno central se adopten decisiones que van "justo en el sentido opuesto, castigando a quienes más contribuyen al dinamismo económico del país", expresa.

APORTACIÓN A LA COHESIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

Vaquero ha avanzado también que el grupo parlamentario del PP va a presentar en las Cortes una iniciativa parlamentaria en esa misma línea que espera sea respaldada por el resto de grupos. La vicepresidenta ha hecho estas declaraciones tras mantener este viernes una reunión en las Cortes con los representantes de las principales asociaciones de autónomos en la Comunidad, ATA Aragón y UPTA Aragón.

La también consejera de Economía ha defendido el valor que aportan los más de 98.000 autónomos existentes en Aragón, donde el 99% de su economía está representada por pymes y autónomos, y su contribución a la cohesión y vertebración del territorio.

"En España y en Aragón son el principal elemento dinamizador del tejido empresarial y del tejido productivo. Y es un colectivo en el que creemos y con el que queremos estar totalmente sensibilizados", ha reivindicado.

Por ello, ha insistido en las iniciativas puestas en marcha al respecto por el Ejecutivo aragonés en estos dos primeros años de legislatura, como la creación de la Dirección General de Pymes y Autónomos para "visibilizar" la voluntad del Gobierno aragonés de mantener una "interlocución directa" sobre las decisiones que puedan repercutir en este colectivo.

También se ha referido a otras actuaciones como el impulso de la llamada "cuota cero" en los dos primeros años de actividad, una medida "muy demandada" por los autónomos; las medidas para la segunda oportunidad, pensando en aquellos trabajadores que todavía no se habían recuperado del efecto de la pandemia y también el programa 'Volveremos'.

Unas iniciativas políticas de la mano de los autónomos que, ha confiado, "esperemos que no se vean frustradas por esta decisión del Gobierno de España".

UN "AUTÉNTICO DISPARATE" PARA ATA ARAGÓN

Por las asociaciones de autónomos, el presidente de ATA Aragón, Jorge Serrano, ha cifrado la subida anunciada en 6.000 millones en tres años, lo que considera un "auténtico disparate" ante la situación que afronta el colectivo, que sigue sin abordar cuestiones trascendentes como el cese de actividad, los derechos de subsidio para mayores de 52 años y de lactancia para las autónomas. "En Aragón seguimos perdiendo autónomos. Perdemos 300, 400, 500 autónomos al año. Eso no quiere decir que estamos ganando mucho dinero", ha argumentado.

Serrano ha mostrado la voluntad de su asociación de sentarse a negociar para afrontar en primer lugar todas esos problemas pendientes, "pero siempre que haya una intención de mejorar las cosas, no simplemente de recaudar".

El presidente de ATA Aragón ha recordado que el pacto firmado en 2022 hablaba de una revisión, "no de una subida sin ningún tipo de negociación".

En ese sentido, ha reprochado al Gobierno de España que plantee esa subida sin saber cuál es la realidad de los autónomos y sin ningún tipo de contraprestación: "Se ha presentado una subida a gente que puede ganar limpio al mes 400 euros; de 217 euros de cotización, 17 euros más sobre 400 es un porcentaje importante", ha valorado.

Unas pretensiones del Ejecutivo central que a su juicio "penalizan" la labor de los autónomos: "Parece que tenemos que estar mendigando, que no podemos ganarnos la vida dignamente y no podemos crear empleo y riqueza para el país", ha lamentado.

UPTA DEFIENDE QUE "NO TIENE SENTIDO"

Desde UPTA Aragón, su secretario general, Álvaro Bajén, ha recordado la postura contraria a este acuerdo expresada por su organización ya en 2022 ante la "sobrecarga" que ya entonces sufrían los autónomos y profesionales, tanto en cotizaciones a la Seguridad Social como en el aspecto tributario.

Por eso mismo, ha defendido que esta subida generalizada "no tiene sentido" sin abordar los problemas de los autónomos de forma global que inciden en su "falta de capacidad competitiva". Una situación que en Aragón, ha advertido, se traducen en "caídas muy significativas" del comercio minorista.

Bajén ha puesto un ejemplo concreto: "No puede ser que en una tarifa simplificada de menos de 620 euros paguemos 200. Y dicen, no, si ahora sólo subimos 11 euros. Hombre, tengan ustedes un poco más de empatía con el mundo de los profesionales y el trabajo autónomo", ha reprochado.

En cualquier caso, el secretario general de UPTA Aragón cree que el anuncio de la subida "permite abrir una ventana de negociación" para abordar problemas que llevan años sin resolverse y ha mostrado su respaldo a la respuesta ofrecida por el Gobierno de Aragón.

"Estamos cansados de ir al juzgado con el cese de actividad de los autónomos y que nos digan que nones de nones porque nos dicen que si no tiene un 10% de pérdidas, de un año para otro, no tiene acceso al cese de actividad. Pero vamos a ver, un autónomo que factura 1.000 euros al año ya no tiene pérdidas y entonces no accede al cese de actividad. Esto no es serio", ha criticado.