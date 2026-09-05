El Gobierno de Aragón refuerza el apoyo al emprendimiento con la renovación de su integración en la red estatal CIRCE

Archivo - El IAF lanza dos convocatorias dirigidas a las Agrupaciones Empresariales con un presupuesto de más de 500.000 euros - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y el Ministerio de Industria y Turismo para mantener los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) integrados en la red estatal del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), una herramienta clave para facilitar la creación de empresas y simplificar los trámites administrativos vinculados al inicio de la actividad empresarial.

Gracias a este acuerdo, el IAF continuará prestando servicios de información, asesoramiento, formación, apoyo a la financiación y tramitación telemática para emprendedores y autónomos aragoneses, permitiendo realizar de forma ágil y gratuita los trámites necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas a través del Documento Único Electrónico (DUE) y del sistema CIRCE.

La renovación de este convenio da continuidad a una colaboración que permite reducir cargas administrativas, avanzar en la digitalización de los procedimientos y favorecer un entorno más favorable para la iniciativa empresarial. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años y no supone compromiso económico para ninguna de las partes.

MÁS DE MIL QUINIENTAS ALTAS DESDE 2005

Desde que el Instituto Aragonés de Fomento comenzó a operar como punto integrado en la red CIRCE en 2005, se han tramitado por esta vía 1.571 altas empresariales en Aragón, entre sociedades limitadas y empresarios individuales, consolidando al IAF como un servicio de referencia para quienes impulsan nuevos proyectos empresariales en la Comunidad autónoma.

Con esta autorización, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por la simplificación administrativa, el apoyo al trabajo autónomo y la creación de nuevas empresas, facilitando a emprendedores y pymes el acceso a servicios especializados que contribuyen al desarrollo económico y a la generación de actividad y empleo en el territorio.