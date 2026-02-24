Gobierno aragonés destina 1,3 millones a la modernización de la base forestal helitransportada de INFOAR en Calamocha

ElGobierno de Aragón culmina, con la inauguración de la base de Calamocha, la modernización integral de las infraestructuras helitransportadas del INFOAR. - G

CALAMOCHA (TERUEL), 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha inaugurado este martes el nuevo helipuerto forestal y su edificio asociado para la vida y descanso del personal de la base del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (INFOAR) situada en Calamocha.

Se trata de una actuación estratégica que completa todo el proceso de modernización y certificación aeronáutica de la red de bases helitransportadas del INFOAR de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Las obras, impulsadas por la Dirección General de Gestión Forestal, han contado con una inversión de 1,3 millones de euros procedentes de fondos MRR. El acta de replanteo previa al comienzo de la obra se llevó a cabo a finales de 2023 y los trabajos comenzaron en febrero de 2024. Las obras se han prolongado hasta noviembre de 2025, cuando se formalizó la recepción de la obra. La puesta en servicio de la nueva vivienda se está llevando a cabo en este mes de febrero.

Durante el acto de inauguración, el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco, se ha mostrado satisfecho con el resultado de los trabajos: "El Departamento de Medio Ambiente y Turismo está gestionando bien los recursos que hemos podido obtener de fondos europeos". El consejero en funciones ha subrayado que, con estas obras, "cumplimos el compromiso de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de INFOAR".

En un sentido similar, la directora general de Gestión Forestal en funciones, Ana Oliván, ha recordado que "hacía falta un edificio de este tipo, que que va a mejorar mucho las condiciones de trabajo de la brigada helitransportada". Se trata de una "base adaptada a la normativa aeronáutica y a la de prevención de riesgos laborales", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha agradecido "que se hayan terminando los trabajos en esta base, al lado del pantano de Lechago", así como el trabajo "importante" de la brigada forestal que utiliza esta base.

La base de Calamocha, operativa desde 2009, acoge durante todo el año a una brigada de prevención y extinción de incendios forestales compuesta por un Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) y 5 bomberos forestales de la empresa SARGA que, en el periodo de mayor riesgo del año, coincidente con la época de máxima activación de recursos entre los meses de junio y septiembre, se refuerza con un helicóptero ligero cuyo indicativo es Lima 5, con capacidad para aerotransportar a los 6 combatientes con rapidez hasta los avisos que se declaren. Una vez desembarcados posee capacidad para realizar descargas de agua.

Su implantación, combinada con el resto de recursos aerotransportados de Aragón (ubicados en Bailo, Boltaña, Peñalba, Ejea de los Caballeros, Brea de Aragón, Alcorisa y Teruel) completa la estrategia que en su momento se diseñó y que procuraba garantizar que al menos un medio aéreo y su brigada asociada pudiera llegar en menos de 30 minutos al 90% del territorio de Aragón que haya sido declarado como zona de alto riesgo de incendio forestal.

Esta capacidad, unida a la del resto de recursos terrestres de INFOAR e incluso de otras administraciones, completa un potente dispositivo distribuido por todo el territorio aragonés.

CAPACIDAD PARA MÚLTIPLES AERONAVES

El nuevo helipuerto ha sido ampliado y adaptado a la normativa aeronáutica en vigor desde 2015, culminando un proceso de regularización iniciado en 2007 para adecuar todos los helipuertos del INFOAR, algunos existentes desde las décadas de los 80 y 90, a los estándares y requisitos aeronáuticos actuales.

Con esta actuación, todas las bases helitransportadas del Operativo INFOAR cuentan ya con autorización aeronáutica, un avance que refuerza de forma decisiva la seguridad operacional de estos recursos.

La infraestructura incorpora a la zona de despegue y aterrizaje conocida técnicamente como FATO --Final Approach and Take Off (FATO)--, dos estacionamientos para que puedan operar a la vez dos aeronaves. Esta ampliación permite la operación de más de un helicóptero en la base, una posibilidad especialmente relevante dada la posición estratégica de Calamocha en el eje norte-sur de la Comunidad. La convierte en un punto idóneo de apoyo en situaciones de alta complejidad.

Las obras han incluido, además, la regularización de pendientes así como un sistema específico de salvamento y extinción de incendios obligatorio según la norma, que permite el lanzamiento de espuma a presión, disponer de un sistema de extintores y varias herramientas de salvamento.

En materia de protección ambiental, el helipuerto cuenta con un cubeto de retención para el depósito de combustible que evitaría la dispersión del combustible y potenciales contaminaciones en caso de fuga o derrame.

También cuenta con un sistema de recogida de posibles aguas pluviales contaminadas con hidrocarburos o aceites, conectada a un separador de hidrocarburos que permite separar el agua limpia de los residuos contaminantes para su posterior gestión. Todo ello incrementa los estándares de seguridad ambiental y minimiza el impacto ante cualquier incidencia.

NUEVO EDIFICIO

La actuación se ha completado con la construcción de un edificio de obra que sustituye definitivamente a los módulos prefabricados instalados en 2009 y que habían sido la zona de vida y descanso hasta la fecha. Se trata de la última base helitransportada de Aragón en disponer de una infraestructura definitiva de vivienda, con lo que se cierra un esfuerzo continuado de construcción, adecuación y mejora de la red de bases helitransportadas del operativo.

El nuevo inmueble diferencia claramente los espacios destinados a la tripulación aérea de los de la brigada forestal y los agentes para la protección de la naturaleza (APN), atendiendo a las exigencias específicas de cada colectivo.

La zona reservada a pilotos y mecánico, sometidos a una estricta normativa de descansos que exige garantizar condiciones óptimas de tranquilidad y aislamiento, dispone de tres dormitorios, dos baños, dos despachos, salón-comedor y cocina. La base ha sido dimensionada con visión de futuro para poder albergar, en caso que se considere necesario, helicópteros de mayor tamaño que requieran más tripulantes.

También, en caso de que eventualmente sea necesario, permitirá posicionar alguna aeronave adicional de forma preventiva por alto riesgo de incendio en la zona, al disponer infraestructura dimensionada para ello.

El edificio principal integra en la planta baja un salón-comedor con cocina con posibilidad de ampliación para generar una sala polivalente, gimnasio y cuarto específico para el cambio de ropa y equipos (cuarto sucio), además de dos vestuarios completos para la brigada y dos dormitorios En la planta superior se ubican las dependencias destinadas a los APN, con baño adicional, dormitorio y espacios de trabajo y despacho.

TRABAJO COORDINADO ENTRE ADMINISTRACIÓN Y SARGA

La actuación ha sido promovida y liderada por la Dirección General de Gestión Forestal, con personal técnico del Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación, en labores de coordinación y gestión administrativa e impulso.

La Dirección de Obra ha corrido a cargo de un equipo de arquitectos de SARGA, en estrecha colaboración con la Administración autonómica, así como una ingeniera aeronáutica de la citada empresa pública, quien ha diseñado el helipuerto y su adaptación a la normativa vigente.

La prevención de riesgos ha requerido la participación de coordinación en materia de seguridad y salud que ha sido llevada a cabo por personal de SARGA, así como la coordinación de actividades empresariales. La concurrencia de ámbitos sectoriales tan diversos ha requerido un equipo de trabajo multidisciplinar.

La empresa adjudicataria de las obras ha sido ACyC, cuya ejecución ha sido valorada positivamente por los responsables del proyecto.